Ces personnalités ont démarré leur carrière dans le tennis, avant de changer de voie. A quelques jours de Roland-Garros, dimanche, c'est au tour du handballeur Luka Karabatic de se confier sur ses rêves de jeune tennisman.

Champion de France par équipe à 12 ans, Luka Karabatic a eu une carrière prestigieuse jusqu'à sa majorité dans le tennis, avant de retourner au handball. © Archive LK / Fédération française de tennis

Rien ne prédisposait Luka Karabatic à tomber avec passion dans le monde du tennis. Issu d'une famille de handballeurs, son père joueur de haut niveau avait fait partie de l'équipe nationale de Yougoslavie et avait participé aux Jeux olympiques. Il est ensuite devenu entraîneur de handball. Avec son frère, Nikola, toute la famille baigne donc dans ce sport. "Très, très tôt, j'ai eu un ballon de hand dans les mains, dès que j'ai su marcher", se souvient Luka Karabatic.

Après Strasbourg, où Luka est né, direction le sud, Frontignan, où son père entraîne l'équipe locale. "J'ai commencé le hand là-bas à l'âge de trois ou quatre ans, raconte le sportif." Mais au coin d'une rue, il a le coup de cœur pour un deuxième sport : "À l'âge de six ans à peu près, je suis passé à côté d'un terrain de tennis du club de Frontignan et j'ai dit à mon père que ça avait l'air chouette. J'avais envie d'essayer. Je suis venu faire un entraînement. Ça s'est bien passé. L'entraîneur a dit à mon père 'Ce serait bien qu'il revienne' et c'est comme ça que j'ai démarré le tennis."

"Un tennisman dans un monde de handballeur"

Sa carrière sportive s'emballe pour la balle jaune. Luka s'entraîne tous les jours. "J'avais une bourse, j'ai commencé à faire des tournois, à partir à gauche, à droite, alors que dans le hand, quand on est jeune, tu es dans les tournois régionaux, tu restes là." Il devient champion de France à Blois par équipe à 12 ans. Puis à 13 ans, Luka Karabatic intègre le pôle France de Boulouris, pendant deux années. "Ça a été des années un peu plus compliquées, où j'ai eu pas mal de blessures et j'ai beaucoup grandi, j'ai eu des problèmes de croissance. J'ai eu un peu de mal loin de chez moi. Je suis rentré au pôle, j'étais à 5/6, j'avais treize ans, je suis ressorti, j'avais perdu un classement, je n'avais pas beaucoup joué."

Luka Karabatic a longtemps pratiqué le tennis avant de devenir champion de handball. / Archive LK

Rentré à Montpellier, Luka Karabatic retrouve son niveau au Centre de ressources d'expertise et de performance sportive (Creps). "J'avais mon entraîneur détaché", se remémore le sportif, "une structure autour de moi. Mais durant toutes ces années là, j'avais toujours un pied dans le hand via mon père, via mon frère qui commence à exploser au Creps de Montpellier. Je suis le seul tennisman du championnat de valeur avec des mecs qui sont du centre de formation du Montpellier handball. Donc sur un pied dedans, j'ai toujours un ballon qui traîne pas loin. Le hand est toujours dans ma tête mais voilà, je suis encore dans le tennis, je commence à gagner." Son objectif reste de devenir professionnel. Il côtoie les meilleurs joueurs de hand, mais ce sont des posters de tennismen qui décorent sa chambre : Pete Sampras, Marat Safin, ses deux idoles.

"J'ai toujours ce lien particulier, cette connexion avec le tennis"

Dans les tournois, il affrontent la génération 88 : "En France, un joueur que j'ai beaucoup affronté, c'est Adrian Mannarino. Il y avait Alex Sidorenko, on était les deux rivaux. On s'affrontaient souvent sur les finales. Après, mon partenaire du Languedoc-Roussillon, c'était Dorian Descloix. Et puis après, je suis parti sur les plus gros tournois avec des joueurs comme Marin Cilic, Juan Martin Del Potro, ou Kei Nishikori!"

Mais sa deuxième passion, le handball, le rattrape. "Quand je rentrais à la maison, je regardais des matches de hand plus que des matches de tennis. Je suivais mon frère, j'étais toujours avec mon papa donc j'ai toujours eu le hand qui était dans ma vie. (…) J'ai commencé un peu à me poser des questions vers 18 ans." Finalement il choisit le handball, avec une carrière unique.

Luka Karabatic est aujourd'hui âgé de 34 ans. Il joue actuellement au PSG au côté de son frère aîné, Nikola. A son palmarès avec l’Equipe de France : un titre de champion d’Europe (2014), deux titres de Champion du Monde (2015 et 2017) et un titre Olympique à Tokyo (2021), mais il continue de suivre l'actualité du tennis : "C'est vrai que j'ai toujours ce lien particulier, cette connexion avec le tennis. J'essaye de suivre la nouvelle génération, même si j'ai un peu vieilli."

Le handballeur Luka Karabatic avec le journaliste Fabrice Abgrall, au centre national d'entraînement, près de Roland Garros. © Radio France / Marine Chailloux

"Je suis passé à côté d'un terrain de tennis et j'ai dit à mon père que ça avait l'air chouette. J'avais envie d'essayer". Réécoutez l'interview de Luka Karabatic Par Fabrice Abgrall