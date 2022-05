Le tournoi de tennis de Roland-Garros démarre dimanche 22 mai. L'occasion de rencontrer des personnalités du sport ou du spectacle qui auraient pu faire carrière dans le tennis et participer au tournoi, avant de changer de voie, comme Philippe Saint-André, joueur et entraîneur du XV de France.

Philippe Saint-André, l'entraîneur du Montpellier Hérault rugby a démarré sa carrière sportive par le tennis. © / Xavier LEOTY

Il n'a jamais vraiment arrêté le tennis. À quelques jours du début du tournoi de Roland-Garros, Philippe Saint-André se confie sur ses premiers pas dans le sport, une raquette à la main. Celui que l’on surnomme "PSA" a été joueur et entraîneur du XV de France. Rugbyman international, ancien capitaine de l'Équipe de France (1990-1997), il a été sélectionneur des Bleus de 2011 à 2015. Mais c'est avec le tennis qu'il a démarré sa carrière sportive. Il se confie à Bertrand Queneutte de France Bleu Hérault.

5 min "Plutôt Borg que McEnroe" : réécoutez l'interview intégrale de Philippe Saint-André. Par Bertrand Queneutte

"Je jouais au rugby mais mon sport numéro un, c'était le tennis"

"J'ai commencé par le tennis et j'ai mal fini parce que j'ai fini par être joueur de rugby !" plaisante Philippe Saint-André. C'est en famille, en suivant les pas de ses parents, qu'il a découvert le plaisir du sport en tapant la balle jaune : "Mon père était président d'un club de tennis", se souvient-il. "Ma mère était monitrice de tennis dans un autre club et très jeune, j'ai joué au tennis, jusqu'à 14-15 ans. Je jouais au rugby mais mon sport numéro un, c'était le tennis." Philippe Saint-André participe aux championnats de France poussins, benjamins, minimes, cadets. Il figure parmi les meilleurs de son époque, au club de Romans-sur-Isère, en Dauphiné Savoie.

Dans sa chambre d'enfant et d'adolescent, il vit et rêve Roland-Garros : "À l'époque, les championnats de France se faisaient à Roland-Garros, donc on dormait dans les tentes, on jouait à Roland-Garros. J'ai été ramasseur de balles à la finale de la Coupe Davis à Grenoble, quand c'était Yannick Noah et Henri Leconte. Je prenais énormément de plaisir à regarder Roland Garros, à y aller, et j’y vais encore", raconte-t-il. "Dans ma chambre, j'avais plus de posters de joueurs de tennis que de joueurs de rugby parce que c'était le sport en famille aussi."

Un "crocodile" plus qu'un "attaquant"

Ses modèles de l'époque ? "J'étais plus Björn Borg que John McEnroe ! J’étais plutôt joueur de terre battue", se souvient Philippe Saint-André. "J'arrivais avec le bob et la jerricane. Et plus ça durait, plus j'avais de chances de gagner ! Je mettais beaucoup d'effets, je renvoyais énormément la balle, j’étais assez bon passeur pour quelqu'un qui montait au filet. Dans le jargon, j'étais plutôt un crocodile qu'un attaquant, alors qu'au rugby, j'étais plus un attaquant qu'un défenseur." Mais le futur professionnel de rugby est lucide sur son niveau : "Il faut être honnête, je n'aurais pas passé le cap parce qu'il y a un moment donné, il faut avoir un bras exceptionnel et je n'avais pas un bras exceptionnel. J'étais un bon petit joueur de seconde série, mais pas plus."

La raquette n'est pas restée loin

Mais un jour, il frôle la bagarre sur un terrain de tennis : "On jouait un match qualificatif pour Roland-Garros jeunes sur terre battue. Il devait y avoir 4-4 au troisième set. Je fais un lob et l’adversaire dit faute et met le pied sur la ligne blanchie. Je lui ai dit : on fait quoi ? On se bat ? On s'emplâtre ? Et ça m'a un petit peu refroidi, ça m’a mis un coup. Je me suis dit que j'étais peut-être plus fait pour un sport collectif que pour un sport individuel", décide Philippe Saint-André. Il opte donc pour le rugby, mais reconnaît que le tennis lui a énormément apporté. "On a souvent dit que j'avais beaucoup de chance parce que j’interceptais, parce que j'avais beaucoup d'anticipation, de réaction. L'œil, comme on dit. Mais ça, c'est le tennis qui me l'a développé", estime Philippe Saint-André. "Sur la vision, sur les effets, sur la prise d'informations… le tennis est une école exceptionnelle et qui m'a énormément apporté en rugby et surtout au très haut niveau, comme la gestion de la pression et du stress."

Pourtant, la raquette n'est jamais rangée dans un coin. Avec les confinements, Philippe Saint-André s'est remis au tennis et retrouve rapidement un bon niveau : "Quand il y a eu le vide et qu'on a été bloqué sur le premier confinement, j'avais un voisin qui avait un terrain de tennis et je jouais tous les jours. J'ai repris une licence. Après, je suis remonté 15.3. Je reprends rapidement du niveau entre quatre tournois. Dès que l'été arrive, que le soleil est là, je joue. Il y en a qui aiment le golf, le squash, moi, dès que je peux, je prends un plaisir énorme à retoucher une raquette."

Même si là encore il reste lucide sur ses talents : "Je sais que mon président Mohed Altrad (propriétaire du Montpellier Hérault rugby) est un fou de tennis et il joue en double tous les dimanches. J'ai peur d'aller jouer contre lui parce que je ne veux pas me fâcher avec lui !" (rires).