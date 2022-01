La seule piste de bobsleigh en France a vu le jour à la Plagne, il y a 30 ans, à l’occasion des JO d’Albertville. A l’origine de cette prouesse technique, il y a un homme : Alain Bessard, qui depuis 1992 veille sur cette piste devenue une référence. Au point que les organisateurs des Jeux, depuis 2006, le consultent.

Depuis 30 ans, Alain Bessard bichonne l'unique piste de bobsleigh en France et c'est lui que les organisateurs des Jeux Olympiques dont ceux de Pékin en février viennent voir pour les conseiller © Radio France / Jérôme Val

Sur ce versant nord de la station de la Plagne, en Savoie, le soleil a disparu derrière la montagne depuis bien longtemps en cette fin d’après-midi et, le froid se fait de plus en plus piquant. Un groupe fourni de jeunes touristes profitent d’un baptême en bob raft, un engin auto-traîné et auto-guidé, cousin très proche du bobsleigh. Un peu en retrait sur cette zone de départ où il vaut mieux s’équiper de semelles à crampons pour ne pas chuter, Alain Bessard les observe, les yeux régulièrement fixés sur cette glace qu’il a façonnée. "En surface, la température doit être de 0 degré", juge-t-il.

Quand il vient sur place, il a besoin de la toucher. Sans gants, juste une caresse à main nue et il devine l’état de la piste. "Il me suffit de voir le reflet et la couleur principalement, raconte le Plagnard en jetant un petit regard par-dessus ses lunettes. Une glace très froide a une teinte un peu blanche. Une glace un peu plus souple est grise bleutée. Pour travailler cette glace et pour des questions d’énergie, on préfère avoir une glace soft."

On se rapproche de la glace comme de son épouse

Alain Bessard entretient une longue passion, presque un lien charnel, avec cette piste qui occupe sa vie depuis trois décennies. "Je l’ai toujours appelée mon bébé, s’amuse-t-il. Avant d’arriver à être serein, comme on l’est aujourd’hui, c’est beaucoup de nuits de galère. On se rapproche de la glace comme on peut se rapprocher de son épouse."

Avec ses 1 700 mètres de longueurs au total et ses 19 virages, la piste de la Plagne est une référence dans le monde de la glisse depuis son ouverture en 1992 / Office de tourisme de la Grande Plagne

Lovée au creux d’une paroi, la piste de bobsleigh de la Plagne serpente entre les arbres et les chalets, presque invisible depuis le bord de la route. Il y a 30 ans, construire une telle infrastructure relevait du défi. "A l’époque, c’était l’une des plus longues et ça reste aujourd’hui l’une des plus techniques, très appréciée des pilotes, développe Alain Bessard, rentré au chaud dans la salle des machines. On a 1 500 mètres de circuit chronométrés avec 200 mètres de décélération. On compte 19 virages et le tout représente environ 6 800 mètres carrés de glace à entretenir." L’équivalent d’un terrain de football.

A peu près 150 personnes à faire ce métier dans le monde

Entretenir un tel équipement : ce fut l’autre pari gagné par Alain Bessard et ses équipes. Pourtant à l’origine, ce n’était pas son métier. Il a reçu une formation d’électrotechnicien. Mais à la faveur de la candidature d’Albertville pour les XVIèmes Jeux Olympiques d’hiver, il est devenu directeur technique de la piste. Les Anglo-Saxons appellent ça un "Ice Master", un maître de la glace.

Ce titre un peu ronflant le fait sourire. "Avec 15 pistes existantes sur la planète, il y a très peu de gens qui font ce métier, rappelle Alain Bessard. On est à peu près 150, peut-être 200 personnes dans le monde à savoir travailler la glace." C’est-à-dire la pulvériser et la lisser jusqu’à la transformer en miroir grâce à des rabots artisanaux. Grâce à un peu d'ingéniosité, Alain Bessard et ses troupes ont su innover. Dans les années 2000, il a fallu remplacer l'ammoniac, un fluide refroidissant dont le stockage est dangereux (les riverains de la piste avaient chez eux un masque à gaz en cas de fuite du liquide), par un mélange d'eau et d'antigel. Une première mondiale à l'époque !

Alain Bessard supervise l'entretien de piste depuis 30 ans, son "bébé" comme il aime le répéter. © Radio France / Jérôme Val

La piste de la Plagne est logiquement devenue une référence mondiale, tout comme le savoir-faire d’Alain Bessard. Il est parti à la retraite le 1er novembre 2021 mais il reprend régulièrement du service, comme ce sera le cas pendant les JO de Pékin en février. Son successeur, Bruno Thomas, sera en Chine en tant que consultant pour France Télévisions sur les épreuves de bobsleigh.

Depuis Turin en 2006, les organisateurs des JO viennent consulter Alain Bessard avec ses équipes de glaciers, ceux qui polissent la glace. Il s’est rendu en Russie et en Corée du Sud, "une aventure extraordinaire". Les Chinois eux aussi ont profité de son expérience. "Ils ont des glaciers, des chefs de piste ou des directeurs techniques qui sont à la même place que nous il y a 30 ans. C’est-à-dire qu’ils ne connaissent absolument rien. Ils partent d’une feuille blanche, il n’y a même pas les carreaux sur la feuille."

Depuis les Jeux de Turin en 2006, les organisateurs des JO prennent la piste de la Plagne comme exemple à suivre pour construire leur propre piste, comme c'est le cas pour les JO de Pékin / Elina Sirparanta

Car l’enjeu n’est pas seulement de construire une piste ou d’entretenir la glace. Il faut aussi la faire vivre une fois les Jeux terminés pour éviter un gouffre financier. "On a cette expérience unique à la Plagne d’avoir fait descendre des engins dès 1992, après les Jeux, raconte Alain Bessard qui est aussi le père d’Agathe Bessard, chef de file française du skeleton. C’est ça qui permet d’équilibrer les budgets." La piste savoyarde n’est pas un fantôme comme dans d’autres pays mais elle accueille chaque année jusqu’à 15 000 touristes avides de sensations fortes. Conséquence : les recettes financent 70% du budget annuel (environ un million d’euros), le reste est comblé par le Conseil départemental de Savoie et le Syndicat intercommunal de la Grande Plagne, propriétaire de la piste.

L'enjeu d'une telle piste est aussi de la faire vivre une fois les Jeux terminés, comme à la Plagne qui accueille chaque année des milliers de touristes / Pierre Augier

Mais que ce soit pour les activités de loisirs ou pour la compétition à l’occasion des étapes de Coupe du monde, l’ombre d’Alain Bessard n’est jamais loin de la piste. Comme pour mieux veiller sur son "bébé".