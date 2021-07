Organiser des Jeux Olympiques en temps de Covid n'est pas une mince affaire. Au-delà du défi d'organisation, les responsables des jeux de Tokyo font face à un défi sans précédent sur la cybersécurité.

À Tokyo les JO se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021, avec un an de retard en raison de la pandémie de Covid © AFP / Stanislav Kogiku / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk

Dans un peu plus de trois semaines, les premières médailles seront distribuées aux Jeux Olympiques de Tokyo, des Jeux inédits à plus d'un titre. Les organisateurs ont dû relever le défi de la crise sanitaire au prix de sacrifices en termes de convivialité, de fête et de liesse dans les tribunes. Mais l'autre défi, dont on parle moins et qui est pourtant colossal, c'est celui de la cyber-protection des JO, l'un des événements au monde les plus ciblés par les hackers. Pour y faire face, des ressources considérables sont déployées, car une attaque pirate réussie serait une catastrophe.

Les experts estiment que lors des précédents Jeux à Rio en 2016, 400 attaques ont été contrées chaque seconde, soit un demi-milliard sur toute la quinzaine des JO.

Des "attaques géopolitiques" venues de Russie ?

Pour Loïc Guézo, secrétaire général du CLUSIF (association de référence en matière de sécurité du numérique), ce qui le plus redouté c'est "une attaque directe contre le système de production". Il faut entendre par là les systèmes de chronométrage, de vidéos, les retransmissions des épreuves : "S'ils étaient victimes d'attaque, ce serait visiblement immédiatement au niveau mondial."

Qui a intérêt à perturber les Jeux ? Les regards sont tournés vers la Russie. Exclu pour des affaires de dopage, le pays est un habitué de la menace numérique.

Selon Kevin Limonier, maitre de conférence et spécialiste du cyberespace russe, "les Russes ont inauguré en 2007 un nouveau type d'attaques, que j'appelle les attaques géopolitiques. Elles n'ont pas forcément pour objectif de détruire ou de voler des données, mais d'attenter à l'image ou au prestige d'un pays."

Pour y faire face, les organisateurs des Jeux déboursent des centaines de millions d'euros, pour des systèmes de protection dignes de ceux utilisés par les États.