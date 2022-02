Les jeux olympiques d'hiver 2022 démarrent ce vendredi à Pékin. Quatre vingt-huit athlètes français y participent, avec un objectif : dépasser les 15 médailles remportées à Sotchi et Pyeongchang lors des deux dernières olympiades.

Les trois médailles d'or de Martin Fourcade lors des JO d'hiver de Pyeongchang en 2018. © AFP / Philippe Millereau

Les Bleus ont un objectif pour ces Jeux olympiques organisées à Pékin : gagner plus de 15 médailles, et atteindre le record décroché en 2014 à Sotchi (Russie) et en 2018 Pyeongchang (Corée du sud). Cet hiver-là, les athlètes français avaient remportés cinq titres olympiques, un record. Ils seront cette année 88 à porter les couleurs de l'Hexagone. À l’occasion du début des JO d’hiver, France Inter a compilé et comparé tous les résultats de la France depuis les premiers Jeux olympiques, organisés en 1924 à Chamonix, en Haute-Savoie.

36 médailles d'or, 5 lors des JO de Pyeongchang en 2018

La France, dixième nation au classement des médailles

En 23 olympiades, la France a récolté 124 médailles : 36 en or, 35 en argent, 53 en bronze. C’est quatre fois moins que l’Allemagne. Elle est le dixième pays le plus médaillé aux Jeux olympiques d’hiver, derrière la Finlande, la Suède, la Suisse et les Pays-Bas, mais devant l’Italie, la Corée du Sud, la Chine et la Grande-Bretagne.

Le ski alpin, discipline préférée de la France

Le Français le plus titré est le biathlète Martin Fourcade, avec sept médailles en tout (cinq médailles en or et deux en argent). Le second est le skieur Jean-Claude Killy avec trois médailles, toutes en or, puis les patineurs Pierre Brunet et Andrée Joly (deux médailles d’or et une en bronze acquises en 1928 et 1932). Le snowboardeur Pierre Vaultier, double médaillé d’or, va lui tenter de faire la passe de trois cette année.

C’est le ski alpin qui le plus pourvoyeur de médailles. On se souvient de la splendide médaille d’or en descente d’Antoine Dénériaz lors des JO de Turin de 2006. Le biathlon et le snowboard complètent le podium. Tout au bout du classement, on retrouve le curling avec une seule médaille, en bronze, en 2024, le saut à ski (du bronze en 2014) et le bobsleigh (en bronze à Nagano en 1998).