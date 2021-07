Une en or (escrime), une en argent et une en bronze (judo) : la France démarre bien ses Jeux olympiques avec trois médailles au compteur. Elle se retrouve septième du classement général de Tokyo 2020 au terme d'un week-end riche en émotions.

Romain Cannone (or), Luka Mkheidze (bronze) et Amandine Buchard (argent) ont tous les trois décroché une médaille ce week-end. © AFP

Il ne manquait plus que l'or à la délégation française. C'est chose faite ce dimanche, après les deux médailles (d'argent et de bronze) remportées ce week-end. La France compte donc actuellement trois breloques, une de chaque couleur, en escrime et en judo, faisant d'elle la septième nation française au classement général de ces Jeux olympiques de Tokyo.

L'épéiste Cannone sur un nuage doré

Première "Marseillaise" à Tokyo. À la surprise générale, l'épéiste Romain Cannone a décroché dimanche, à 24 ans, la première médaille d'or française des Jeux en battant en finale le Hongrois Gergely Siklosi, numéro 1 mondial, 15 touches à 10. Cannone, sélectionné à la dernière minute pour les JO de Tokyo, a permis à l'escrime française de remporter son premier titre en individuel depuis le fleurettiste Brice Guyard à Athènes en 2004.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Formé aux Etats-Unis, le jeune homme n'a dû sa sélection qu'à l'éviction au dernier moment de l'expérimenté Daniel Jérent (champion olympique 2016 et champion du monde 2014, 2017 et 2019) qui a été mis à l'écart le 18 juin, le temps de passer devant la commission de l'Agence française de lutte contre le dopage.

"Merci l'équipe, sans eux (ça aurait été) impossible", a déclaré le champion olympique sur France 2, remerciant "tous les gens" qui l'ont soutenu : "Les entraîneurs, la famille, les copains qui se sont levés à 4 heures." Romain Cannone a également fait un plaidoyer pour le beau jeu :

Il faut jouer, il faut kiffer, il faut créer. L'escrime c'est du sport, du mental, des échecs... mais plus on joue, plus on s'amuse ! (...) Là, je me suis fait plaisir. Même à l'avant-dernière touche, j'ai tenté. Je suis joueur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux médailles pour le judo français

Arrivée à Tokyo pour la médaille d'or, la judoka Amandine Buchard en repartira avec une médaille d'argent dont la Française ne percevait pas encore à chaud dimanche toute la valeur, partagée entre déception, fierté, grande émotion au souvenir de ses galères passées et volonté de revanche, déjà, à Paris en 2024 : "Je pense que cette médaille je vais l'apprécier. Mais mon rêve c'était d'être championne olympique", a-t-elle expliqué quelques minutes après sa superbe finale, perdue dans le Golden Score contre la Japonaise Uta Abe, sa grande rivale dans la catégorie des -52 kg, auteure dimanche avec son frère Hifumi d'un incroyable doublé familial.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais la Française l'a promis :

On va essayer d'être championne à Paris. Je lui ai laissé son titre à la maison, je vais aller chercher le mien chez moi

Le rendez-vous n'est pas improbable car la championne d'Europe Buchard, 26 ans, et la désormais championne olympique et double championne du monde Abe, 21 ans, ont l'avenir devant elles. Et même si elle voulait plus, l'argent de Tokyo valide les choix passés de la Française et permettra peut-être d'effacer un peu le souvenir des souffrances de l'olympiade précédente.

Car quelques mois avant les JO-2016 à Rio, épuisée physiquement et mentalement par les régimes à répétition et ses difficultés à rester au poids en -48 kg, Buchard a dû renoncer aux Jeux, avant de décider de monter de catégorie et de rejoindre les -52 kg.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Samedi, le judoka Luka Mkheidze (25 ans, -60kg) avait offert à la France sa première médaille des Jeux de Tokyo avec le bronze. Né à Tbilissi, en Géorgie, Mkheidze a été naturalisé Français en 2015. Il a fui son pays en compagnie de sa mère, en 2009, et est arrivé en France en 2010. Il participe à ses premiers Jeux.

Il a obtenu sa sélection sur le fil cette année grâce à sa médaille d'argent aux Championnats d'Europe de Lisbonne au mois d'avril. En demi-finale, Mkheidze a subi la loi du Taïwanais Yung Wei Yang, 11e au classement mondial et deux fois médaillé d'argent aux Championnats d'Asie. Mais il a su se remobiliser pour dominer le Coréen Kim Won-jin au golden score, et décrocher le bronze.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En basket, les Français signent l'exploit du jour

L'équipe de France de basket, comme en quart de finale du Mondial-2019, a réussi un authentique exploit en battant (93-76) les États-Unis, grands favoris pour l'or olympique, pour leur entrée en compétition dans le groupe A, dimanche à Saïtama, au nord de Tokyo. Cette deuxième victoire consécutive face à Team USA en compétition internationale, qui porte le sceau d'Evan Fournier auteur de 28 points, lance parfaitement les Bleus dans le tournoi. Un succès mercredi contre la République Tchèque, tombeuse de l'Iran plus tôt (84-78), leur assurerait la qualification pour les quarts de finale.

Mais les Bleus restent modestes : "C'est un match gagné contre une bonne équipe, la meilleure du tournoi, certes, mais il ne faut pas qu'on s'enflamme", a temporisé Nicolas Batum. "Il faut qu'on soit focalisés sur le match contre les Tchèques dans trois jours et continuer à avancer parce qu'on veut aller loin, mais rester humbles." Belle entrée, quand même, dans la compétition.