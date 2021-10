C’est l’histoire rare d’une renaissance : le skieur freestyle Kevin Rolland, l’un des plus titrés au monde, est en pleine préparation pour les JO d’hiver de Pékin. Mais il y a 2 ans, il a été victime d’une grave chute qui l’a laissé dans le coma. Il raconte ce long processus dans un documentaire.

Deux ans et demi après sa spectaculaire chute, Kevin Rolland raconte sa reconstruction dans un documentaire, entre ses blessures, sa paternité, la rééducation et son retour sur les skis. © Radio France / Jérôme Val

Pour le titre de son documentaire, qui a été diffusé en avant-première le 2 octobre au High Five Festival d’Annecy, Kevin Rolland a choisi un vocable désormais entré dans le langage courant avec la crise du covid : "Résilience", ou comment il est redevenu un champion après avoir frôlé la mort. "Les médecins m’ont dit : 'il faudrait penser à faire quelque chose d’autre de votre vie'", se souvient-il au micro de France Inter, alors qu’il nous reçoit chez lui, à côté d’Annecy. "Ça m’a fait bizarre parce que mon objectif de remonter sur les skis était tellement intense que de penser qu’il fallait faire autre chose était très compliqué. Sur le moment, je n’arrivais pas à l’envisager."

"La période où j’ai eu l’accident a été celle où j’ai été le plus heureux de ma vie"

Ce 30 avril 2019, dans sa station de la Plagne en Savoie, Kevin Rolland tente le record du monde de hauteur pour un saut. Il est victime d’une lourde chute : multiples fractures, blessé aux poumons et au pancréas, plongé dans le coma. Son premier enfant naît alors qu’il est encore dans les vapes, comme il le raconte aujourd’hui avec le sourire : "C’est l’un des gros sujets du film. Le fait d’être devenu papa en même temps que l’accident m’a sauvé, humainement parlant. La période où j’ai eu l’accident a été celle où j’ai été le plus heureux de ma vie, bizarrement. Parce que je suis devenu papa et que j’avais de l’amour à ne plus savoir quoi en faire."

Habitué à produire des vidéos spectaculaires sur ses exploits, Kevin Rolland s’est complètement livré dans ce documentaire, avec l’envie de "tout déballer". On y découvre notamment les images de sa chute qui aurait pu lui être fatale. "La vérité, c’est qu’on s’y habitue. J’ai revu ma chute rapidement car je suis curieux. Je me suis mis tellement de tartes tout au long de ma carrière que je ne suis pas choqué de me voir tomber. C’est vrai que celle-là est impressionnante mais en travaillant sur ce documentaire, j’ai revu ces images des centaines de fois et ça ne me fait plus grand-chose. Je n’ai pas besoin de les regarder plusieurs fois pour me dire que je l’ai échappé belle. J’ai énormément de chance d’être aujourd’hui ici à échanger avec vous."

Alité pendant 45 jours

Ensuite, tout est allé très vite. Moins de 5 mois après sa chute, Kevin Rolland fait son retour sur les skis. Comme un retour à la vie après avoir été alité pendant 45 jours. "C’était très intense car je me rendais compte de la chance que j’avais d’être là, juste de prendre de l’air sur mon visage et de skier", se rappelle-t-il. "Deux ans auparavant, skier ne me procurait plus de sensations incroyables, c’était normal. Et là, juste de skier, de me balader dans la montagne, de regarder les oiseaux, c’était incroyable." Et de conclure dans un sourire : “Ça parait un peu cruche mais c’était vraiment le cas."

D’abord réapprendre à marcher, puis remonter sur les skis et enfin revenir à la compétition : c’était en mars dernier aux championnats du monde où il parvient à se hisser en finale. "C’était incroyable : j’étais de retour, j’étais en finale des championnats du monde. Après tout ce qui m’était arrivé, c’était déjà une victoire, une grande victoire pour moi."

"Toujours barjot... mais en connaissance de cause"

A 32 ans, Kevin Rolland le confesse : l’accident a un peu changé sa façon d’appréhender son sport. Un sport où la prise de risque est permanente : "J’ai deux enfants, je sais qu’en un claquement de doigts, tout peut s’arrêter. Je ne laisse rien au hasard. Je prends toujours des risques mais en connaissance de cause. Je ne me dis plus : 'on essaie, on verra bien'. Si j’essaye, c’est que je sais que je peux y arriver. Je suis plus réfléchi tout simplement." Et il répond à son entraîneur, Greg Guenet, qui le suit depuis ses débuts à la Plagne, et qui le trouve "moins barjot qu’avant". "Oui, je suis un peu moins barjot qu’avant. Enfin, je le suis toujours mais en connaissance de cause", plaisante-t-il.

Kevin Rolland, qui chute à Aspen en mars 2021, sans gravité cette fois. © AFP / EZRA SHAW

Kevin Rolland possède l’un des palmarès les plus fournis du ski acrobatique mondial : un titre de champion du monde de half-pipe en 2009, une médaille de bronze aux JO de Sotchi en 2014, 5 fois vainqueur des X-Games. Son ambition maintenant est de remonter sur un podium olympique dans quatre mois à Pékin. "C’est assez fou. Encore une fois, c’est une victoire avant même d’avoir commencé. Quand je vais pousser sur les bâtons, c’est pour gagner. Mais cette fois, c’est différent : je sais d’où je viens. Et je viens de très loin."

Le documentaire "Résilience" de Kevin Rolland devrait être diffusé d’ici la fin de l’année.