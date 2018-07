Français et Croates ont rendez-vous ce dimanche à 17h, au stade Loujniki de Moscou, pour la finale de la Coupe du monde de football 2018.

Coup d'envoi de la finale de la coupe du monde de foot à Moscou ce dimanche à 17h © AFP / Alexander NEMENOV

Vingt ans après son premier titre de champion du monde, l'équipe de France de football se retrouve, ce dimanche à 17h, en finale du Mondial à Moscou. Contre la Croatie, qui n'a rien à perdre, c'est une rencontre électrique qui s'annonce pour les joueurs de Didier Deschamps, capitaine des Bleus victorieux en 1998 et aujourd'hui entraîneur de l'équipe qui joue sa troisième finale en Mondial (1998, 2006 et 2018).

Selon un sondage Ifop pour le JDD, les Français "sont 84% à penser que la France va décrocher sa deuxième étoile. Ce taux monte même à 95% chez les personnes intéressées par le football". Les Français sont aussi "51% à affirmer que la Coupe du monde a jusque-là joué positivement sur leur moral". La vérité viendra du terrain : les Bleus vont d'abord devoir rivaliser avec les Croates et leurs redoutables milieux de terrain Luka Modric et Ivan Rakitic, joueurs majeurs du Real Madrid et du FC Barcelone.

Pour la Croatie, ce sera une grande première, arrachée au terme d’un parcours difficile (trois prolongations et deux séances de tirs au but).

Le choc en finale de la Coupe du monde de football à Moscou ce dimanche 15 juillet à 17h © Visactu / Visactu

Pour les Français, il y a une revanche à prendre après la défaite en finale de l'Euro à domicile face au Portugal (1-0 après prolongation), il y a deux ans. La pression est grande et les Bleus nouvelle génération en sont pleinement conscients. "C'est le match d'une vie, d'une future vie, de tout !" a clamé, de son côté, Kylian Mbappé, 19 ans seulement et possible futur ballon d'or.

De la pression mais aussi de la fierté en cas de victoire. Antoine Griezmann n'attend que ça : "J'ai envie que les jeunes disent "Vive la France et vive la République !"

Hugo Lloris le capitaine de l'équipe de France © AFP / MATTEO CIAMBELLI / NURPHOTO

Il y a 20 ans, la France éliminait la Croatie (2-1) en demi-finale de la Coupe du monde et remportait la coupe face au Brésil. Le match de ce dimanche soir a donc comme un goût de revanche pour les Croates, qui ont tout leur pays derrière eux. En se hissant jusqu'en finale, malgré une série de prolongations, "cette équipe (croate) a démontré des valeurs, des ressources physiques et mentales incroyables", souligne le capitaine français Hugo Lloris.