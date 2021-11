Peterson Ceus se bat pour plus d'égalité dans la gymnastique rythmique. Les hommes ne sont en effet pas autorisés à concourir au plus haut niveau et ils ne peuvent pas intégrer les équipes de France. Le gymnaste est allé jusqu'à interpeller le Conseil d'État, qui l'a débouté fin octobre.

Le gymnaste Peterson Ceus à l'entraînement © Radio France / Winny Claret

Il nous raconte sa passion en plein milieu de sa séance d'étirements : grand écart facial en écrasement pendant de longues minutes. "Avant, j'avais fait plein d'autres sports", raconte Peterson Ceus. "Et un jour, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'une gymnaste qui s'appelle Marina Shpekht. Ça m'a beaucoup rappelé ce que je faisais quand j'avais six ans et que je faisais du cirque. Donc j'ai voulu essayer !"

Depuis, le jeune homme a gravi les catégories et accumulé les trophées de champion de France jusqu'au plus haut niveau... Ou plutôt, le plus haut niveau pour les hommes. "Les garçons qui s'inscrivent en GR doivent obligatoirement concourir dans les catégories créées à la base pour les femmes, jusqu'à un certain niveau, juste en-dessous des catégories élite, espoir et équipe de France."

"Les garçons ne s'inscrivent pas à la GR à cause de son image"

Au-dessus, c'est le plafond de verre : l'élite de la gymnastique rythmique est réservée aux femmes. Pas de statut de sportif de haut niveau, donc, pour les hommes, qui ne peuvent pas prétendre à des aides financières ou à des horaires aménagés.

Il y a quelques années, Peterson Ceus a envoyé une lettre à la Fédération française... Il reçoit en retour un coup de téléphone : on lui explique que les garçons n'ont pas le niveau pour concourir en élite. Et que, de toute façon, il n'y a pas assez de pratiquants pour créer une catégorie masculine.

Pour Peterson Ceus, la gymnastique n'est pas une question de féminité ou de masculinité, mais d'élégance © Radio France / Winny Claret

Un simple prétexte, selon le gymnaste : "Les garçons ne s'inscrivent pas à la GR à cause de l'image qu'elle renvoie par rapport à la manière dont on la promeut. Le fait qu'on parle souvent de féminité, etc. Ça fait souvent peur aux parents, qui ne veulent pas inscrire leurs petits garçons qui peuvent être intéressés."

Déconstruire les stéréotypes

Pour l'instant, on ne compte que 1% de licenciés masculins, 385 pratiquants selon la FFG. La gymnastique rythmique n'emmène donc pas d'hommes dans les compétitions internationales comme les Jeux Olympiques. Pourtant, même la natation synchronisée, longtemps réservée aux femmes, a lancé le duo mixte en 2015. La gymnastique rythmique "est maintenant le seul sport olympique où les hommes ne sont pas représentés. Ça paraît très étrange de parler d'olympisme et de se rendre compte qu'il y a encore un sport qui discrimine officiellement la moitié de la population."

Au fond, c'est l'image de "sport de fille" qui colle encore à la peau de la gymnastique rythmique, et qui préoccupe certains parents... Avec les justaucorps des gymnastes, leurs strass, leurs cristaux. Peterson Ceus en porte en compétition, et qu'on ne lui parle pas ici de féminité : "Personne ne serait capable de réellement définir ce qu'est la féminité et la masculinité, dans le sens où c'est un terme qui change en fonction des périodes et des régions dans lesquelles on vit. On devrait plutôt parler de ce qu'on considère comme étant élégant, par exemple."

Une élégance reconnue en Espagne, seul pays à avoir développé un championnat d'élite 100% masculin. Le Français est d'ailleurs licencié dans un club basque, et il est devenu champion d'Espagne il y a deux ans.