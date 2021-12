Depuis un mois, l'affaire Peng Shuai secoue le tennis mondial et les relations entre les responsables du circuit et la Chine. Cette semaine, le président de la WTA, Steve Simon, a annoncé la suspension de tous ses tournois dans le pays. Une prise de position forte, risquée et saluée par de nombreuses joueuses.

La Chinoise Peng Shuai, en 2019 au Canada © Maxppp / Zou Zheng / Xinhua News Agency/Newscom/MaxPPP

En l'espace de quelques jours, le président de la WTA, Steve Simon, est devenu la figure de proue d'un combat. Celui notamment des joueuses, joueurs et des instances du tennis mondial, qui demandent des comptes à la Chine suite à l'affaire Peng Shuai. Cette tenniswoman de 35 ans, ancienne lauréate du tournoi de double de Roland-Garros, a accusé de viol un ancien dirigeant communiste chinois, Zhang Gaoli, dans un message posté sur les réseaux sociaux début novembre.

Juste après, Peng Shuai n'avait plus donné signe de vie durant plusieurs jours, avant finalement de "réapparaître" dans des vidéos diffusées par des médias et journalistes chinois. Le président du CIO a pu s'entretenir avec elle en visio-conférence mais malgré ces signes de vie, beaucoup doutent de sa liberté d'action et de décision. La WTA, qui gère le circuit de tennis féminin, demande notamment de pouvoir s'entretenir avec Peng Shuai, ce qui n'a toujours pas été le cas.

Suspension des tournois en Chine

Face à cette situation, le président de la WTA, Steve Simon, a annoncé mercredi dans un communiqué la suspension immédiate de tous les tournois en Chine, y compris à Hong Kong, "quelles qu'en soient les conséquences financières". Pourtant l'enjeu économique est énorme et les pertes pourraient être de plusieurs millions.

"En bonne conscience, je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes de participer à des tournois quand Peng Shuai n'est pas autorisée à communiquer librement et a, semble-t-il, subi des pressions pour revenir sur ses allégations d'abus sexuels". Steve Simon se dit également "très inquiet des risques que toutes nos joueuses et nos staffs prendraient si nous organisions des tournois en Chine en 2022". Néanmoins, aucun tournoi WTA n'était prévu avant la fin de l'année et le calendrier 2022 n'a pas encore été publié.

Steve Simon, le président de la WTA, lors d'un tournoi en Chine en 2019 © Radio France / CHINAFOTOPRESS

"On est toutes extrêmement fières"

Cette prise de position très forte a premièrement fait réagir le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, qui a affiché son opposition "à toute politisation du sport". Mais surtout, cette décision a été grandement saluée sur les réseaux sociaux. Tout d'abord par plusieurs légendes du tennis féminin, comme l'américaine Billie Jean King, douze tournois du Grand Chelem en simple à son palmarès : "J'applaudis Steve Simon et la WTA pour avoir pris une position ferme sur la défense des droits de l'homme en Chine et dans le monde. La WTA est du bon côté de l'histoire en soutenant nos joueurs."

Martina Navratilova, ancienne numéro un mondial, félicite "une position courageuse de Steve Simon et de la WTA" qui mettent "le principe au-dessus de l'argent et défendent les femmes partout et en particulier Peng Shuai". La française Marion Bartoli, aujourd'hui retraitée, a elle aussi posté un message sur Twitter, tout comme l'Italienne Roberta Vinci et la Suissesse Timea Bacsinszky.

Plusieurs anciennes joueuses du circuit mondial se sont d'ailleurs exprimées depuis le début de l'affaire et ont clairement exigé des décisions forte des instances. La Niçoise Camille Pin, ex-tenniswoman dans les années 2000, était ainsi l'invitée du Téléphone Sonne ce jeudi soir sur France Inter. "Les anciennes, les nouvelles, on est toutes extrêmement fières parce qu'on ne pensait pas qu'ils iraient au bout. L'enjeu était énorme, monstrueux", a-t-elle souligné. "Après l'égalité homme-femme sur les salaires il y à 10 ans, la WTA se positionne sur les droits de la femme par rapport à des abus sexuels. On est fières de faire partie de ce sport-là en tant qu'athlète mais aussi en tant que femme. La WTA se devait, de par cet immense choc qui est en train de se passer, de mélanger la diplomatie avec un sport, un sport féminin."

Cette décision est d'autant plus forte selon Camille Pin que la WTA s'est énormément rapprochée de la Chine ces dernières années en organisant beaucoup plus de tournois dans le pays qu'avant. "On avait des doutes par rapport au business plan de la WTA (...). Je pense qu'ils ont des solutions derrière pour se permettre de dire non, on tient bon, on tient notre parole et on va se débrouiller." La Niçoise ajoute que la WTA doit désormais "faire pression pour avoir Peng Shuai en direct au téléphone".

Après la WTA, une réaction attendue de l'ATP et de la fédération internationale

Plusieurs joueuses actuelles du circuit ont également tenu à afficher leur fierté sur les réseaux sociaux et à saluer Steve Simon, comme par exemple la française Alizé Cornet, les Canadiennes Eugénie Bouchard et Gaby Dabrowski ou encore les Américaines Shelby Rogers et Coco Vandeweghe.

Suite à cette sanction prise par la WTA, d'autres joueuses comme la Belge Kirsten Flipkens et l'Australienne Ellen Perez déclarent sur Twitter "espérer" la même décision de la part de l'ATP, qui gère le circuit masculin. "Maintenant nous avons besoin de l'ATP et de l'ITF - la fédération internationale - pour montrer leur soutien et leur unité", écrit Ellen Perez

L'ATP a d'ailleurs réclamé ce jeudi dans un communiqué un contact direct avec Peng Shuai et considère que le meilleur moyen d'influer sur sa situation en Chine est de privilégier une présence sur place : "Nous renouvelons notre appel pressant à l'ouverture d'une ligne de communication directe entre la joueuse et la WTA afin d'établir une image plus claire de sa situation."

Enfin, certains joueurs du circuit masculin se sont exprimés et ont affiché leur soutien à Steve Simon, comme par exemple le joueur sud-africain et ancien numéro 5 mondial Kevin Anderson ou encore l'Australien John Millman.

De son côté, le numéro un mondial Novak Djokovic a lui déclaré soutenir "complètement la position de la WTA parce qu'on n'a pas assez d'informations" sur Peng Shuai.