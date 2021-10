Il a 21 ans, joue en Australie et a déclaré sur les réseaux sociaux ce mercredi : "Je suis footballeur et je suis gay". Depuis, il se dit submergé par la vague de soutiens... Ibrahimović, Varane, Griezmann, les stars du ballon rond prennent position, dans un milieu encore largement gangréné par l'homophobie.

Josh Cavallo a fait son coming-out sur les réseaux sociaux le 27 octobre 2021. © AFP / ADELAIDE UNITED FOOTBALL CLUB

C'est une vidéo qui fera date dans le monde du football. Ce mercredi, Josh Cavallo, milieu de terrain numéro 27 de l'Adelaïde United , un club de division 1 australienne (A-League), a révélé son homosexualité sur les réseaux sociaux. Visionnée 7 millions de fois en 24h, la vidéo a été largement partagée et a surtout suscité de nombreuses réactions positives chez les stars de la discipline, dans un sport où l'homophobie reste très présente.

Ibrahimović, Varane et Griezmann prennent position

De nombreux joueurs européens ont exprimé leur soutien à Josh Cavallo, dont Gerard Piqué, Marcus Rashford et David de Gea. L'international suédois Zlatan Ibrahimović a écrit : "Tu es un champion. Le football est pour tout le monde. Grand respect."

Côté français, le défenseur Raphaël Varane a souligné le courage du jeune footballeur, et Antoine Griezmann a exprimé sa fierté.

Le seul joueur gay de première division au monde

Son histoire a touché au-delà du football. La célèbre animatrice américaine Ellen DeGeneres, aux 77 millions de followers, a tweeté : "Je lui envoie beaucoup d'amour aujourd'hui". Josh Cavallo, désormais seul footballeur ouvertement gay évoluant en première division d'un championnat, s'est dit sur Sky Sports "submergé et heureux de la réponse [qu'il a] reçu".

"Je pensais qu’on me verrait différemment, qu’on me traiterait différemment, mais ce n’est pas le cas."

"Faire mon coming-out à mes proches, à mon équipe, à mes coachs a été incroyable", a-t-il ajouté. Peu de footballeurs professionnels se sont déclarés publiquement homosexuels. Ils attendent en général d'arrêter de jouer pour ne pas en danger leur carrière. L'anglais Justin Fashanou est le premier à l'avoir fait, alors que sa carrière était en pause, en 1990. Désavoué par ses coéquipiers et son propre frère, bafoué par le public, il s'est suicidé huit ans plus tard.

Un exemple pour la jeune génération

Yoann Lemaire, président et fondateur de l'association "Foot Ensemble", intervient dans les collèges, les lycées et les clubs pour parler d'homophobie. Il souligne l'importance des exemples : "Le fait d'avoir un joueur qui annonce son homosexualité et qui est soutenu par des grandes stars et par des clubs, ça montre que le sujet n'est plus mis sous le paillasson. On en parle et c'est important d'ouvrir ce sujet."

"On voit que ça évolue, que les jeunes sont à l'écoute. Néanmoins, on sent toujours quelques joueurs qui se braquent"

Yoann Lemaire aimerait désormais voir ces stars du foot ou les dirigeants de la FIFA prendre position sur la question de l'homophobie, à l'approche de la coupe du monde au Qatar.