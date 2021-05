Il était sans sponsor depuis un an suite à la fin de son idylle avec la Macif, François Gabart annonce sur France Inter qu’un groupe français de cosmétique achète son futur trimaran, toujours en construction.

Le skipper français François Gabart a un nouveau sponsor. © AFP / Éric Piermont

Après un an de recherche, enfin la bonne nouvelle pour François Gabart. Le skipper français, recordman du tour du monde en solitaire bouclé en 42 jours en décembre 2017, est à présent soutenu par un groupe de cosmétique, Kresk. Son trimaran géant est en ce moment en chantier à Concarneau. Il sera mis à l’eau le 22 juillet, avec les couleurs de son nouveau sponsor SVR-Lazartigues. La première course est prévue à l’automne prochain, le 7 novembre 2021, au départ de la transat Jacques Vabre. Le bateau, le m101, mesure 23 mètres de large, 31 mètres de long.

"J'ai la chance de construire un bateau extraordinaire et je suis très heureux de repartir en mer, je repars sur un projet de 4 ans" explique François Gabart.

Ce bateau sera un ultime, un très gros multicoque : "Je crois vraiment qu'il y a des choses fabuleuses à faire avec ces bateaux, c'est un bateau qui peut faire le tour de la planète en 40 jours, aller à 100 km à l'heure, il n'y a aucun équivalent dans le monde, c'est un savoir-faire français."

Dans un reportage pour Canal en avril dernier, François Gabart expliquait qu'il lui manquait cinq millions d'euros par an pour financer son nouveau bateau : "Je n'ai jamais aussi peu navigué en un an, alors je n'ai qu'une envie : retourner sur l'eau. Je me suis forcément remis en cause. Je suis convaincu que c'est dans la difficulté qu'on apprend et innove."

François Gabart, surnommé "Le Petit Mozart de la voile" lors de ses débuts, a remporté les plus grandes courses au large : le Vendée Globe, la Route du Rhum, The Transat. En juin 2020, la Macif, son sponsor de toujours, a décidé de lâcher le natif de Charentes. "Un moment terrible, un coup dur sans aucune comparaison possible avec ceux que j’ai vécus en tant que marin" avait alors raconté François Gabart.