Le rugby plaît de nouveau en France. Une équipe de France plus que séduisante et qui gagne, des audiences au top et une embellie qui rejaillit jusque sur les terrains, avec une hausse des licenciés chez les plus jeunes.

Les jeunes du club de rugby de La Feuillée s'entraînent sous la pluie mais dans la bonne humeur © Radio France / Fanny Lechevestrier

La Fédération française de rugby a annoncé pour la première fois depuis longtemps une hausse de ses licenciés les plus jeunes. Une hausse de près de 17% dans les écoles de rugby par rapport à 2019 et avant la pandémie. Fait rare, on voit, même quelques nouveaux clubs se créer, comme à La Feuillée, un village breton au coeur des Monts d'Arrée.

Le Rugby Club de la Feuillée né de la volonté d'une poignée de bénévoles emmenés par Yannick Jaouen © Radio France / Fanny Lechevestrier

Club monté il y a un an

La Feuillée, un village de 670 habitants, en Bretagne, pas vraiment une terre de rugby. Et pourtant, c’est là, derrière l'école, sur l'ancien terrain de football abandonné et qui ressemble aujourd'hui plus à un champ, qu’une poignée de bénévoles, emmenés par Yannick Jaouen, décide de monter il y a un an, un club de rugby. "C'est vrai que le pari était un peu fou, on partait de rien, il n'y avait jamais eu de rugby ici", sourit Yannick Jaouen, "c'est une commune en plus où il y a très peu d'habitants, un territoire où il y a peu d'argent et où les enfants ont peu d'activités mais justement on voulait leur proposer une offre sportive. Et je pense qu'il leur manquait un club auquel ils puissent s'identifier", ajoute celui qui a découvert le rugby à Vendôme, dans le centre de la France.

On avait cinq enfants la première année : aujourd'hui, on en a 40 !

S'en suivent la distribution d’autocollants dans les communes alentour pour se faire connaître, des éducateurs qui investissent aussi les écoles pour faire découvrir la pratique du rugby et la démarche porte rapidement ses fruits. De cinq enfants licenciés il y a un an, le club compte aujourd'hui 40 jeunes passionnés comme Mael, Nolan, Léo ou Eizann, fiers de jouer aujourd'hui au rugby, nous disent-ils, pleins de boue, à enchaîner les passes et à courir sous la pluie : "Nous, on ne fait que parler de rugby au collège, on n'a qu'une hâte maintenant, c'est de se retrouver le mercredi ou le samedi! Avant, jamais on s'était dit qu'on allait jouer au rugby, on ne connaissait pas. C'est parce qu'on a vu les grands et Yannick en faire que cela nous a donné envie. Sinon, jamais, on ne serait là. Et si, on est plus nombreux aujourd'hui, c'est parce qu'on avait fait des petites cartes postales à l'école pour inviter un autre enfant à venir jouer, à tester le rugby et c'est comme cela que Laery nous a rejoint. Le rugby, cela nous plaît parce c'est un sport d'équipe et du coup, il faut être solidaire, tu as l'impression d'avoir des vrais amis".

Apprentissage de la passe pour les jeunes joueurs du RAF Rugby Menez Are de La Feuillée © Radio France / Fanny Lechevestrier

Découverte du rugby en voyant un match du XV

Mais les enfants ne sont pas les seuls à avoir adhéré au projet : le club de rugby a su entraîner dans son sillage une quarantaine de partenaires économiques pour financer les équipements, les déplacements, les jeunes ont même leur blouson de pluie à l'effigie de l'équipe. Parmi les partenaires de la première heure, de nombreux artisans du coin, comme Vincent Doucet, un restaurateur de Roscoff, qui a redécouvert le rugby en voyant notamment les Bleus de Fabien Galthié jouer : "J'étais plutôt foot, je suis breton. Alors oui, tout le monde regardait le Tournoi des 5 Nations quand on était gamin. J'avais pour références Jean-Pierre Rives, Fouroux, Spanghero. Mais aujourd'hui, on revient vers le rugby. Cette équipe de France, elle a la jeunesse, la gnaque et c'est vraiment plaisant à regarder. C'est vrai qu'au début, c'est compliqué de comprendre toutes les règles mais aujourd'hui, avec mon épouse, on est vraiment accros. Et quand Yannick m'a contacté et présenté son projet d'école de rugby, cela m'a tout de suite plu : on retrouve des valeurs que d'autres sports ont perdues, des valeurs humaines, de partage. On est tous ensemble, on s'amuse, on prend du plaisir et c'est tout ce que je recherche en tant que partenaire, un mélange de plaisir et de pouvoir faire les choses tous ensemble".

Le rugby à La Feuillée est aussi et surtout un vecteur de lien social

Dans les Monts d'Arrée, le rugby devient aussi le moyen de remettre du lien entre les habitants, les enfants, sur un territoire peu peuplé et marqué par les distances. Dominique est l’un des éducateurs bénévoles du club de La Feuillée et il n'imagine pas son rôle autrement : "Le rugby est un sport de combat mais il y a l'après-rugby aussi, ce qu'on appelle la troisième mi-temps, c'est la fête et cela aussi, cela fait partie de la vie sociale. Moi, en tant qu'ancien joueur, j'ai envie de transmettre les valeurs du rugby. C'est quoi? Le respect, la solidarité, la relation sociale, c'est cela qui nous intéresse et que l'on veut transmettre en jouant. Nous, ce que l'on veut, c'est que les enfants se fédèrent autour d'un ballon ovale. Et on a un rôle à jouer. En dehors du rugby, on leur propose aussi des activités, à chaque vacances. On emmène les petits au cinéma, on va dans des musées, on prend le train, on les emmène à la mer. C'est important. On veut transmettre tout cela".

Les baby rugby en sortie cinéma avec Dominique, leur éducateur à l'école de rugby © Radio France / Fanny Lechevestrier

Prochaine étape ? Fidéliser tous ces nouveaux licenciés. Car le rugby, comme d'autres sports, souffre toujours d'une déperdition d'adhérents à l'adolescence, dans les catégories cadets et juniors. Yannick Jaouen, le président du club de La Feuillée, compte sur la Coupe du monde organisée en France, l'an prochain, pour y remédier : "cela va être déjà de se servir de l'événement pour créer des événements sur notre territoire en lien avec le rugby. Capitaliser aussi sur la victoire des Bleus, parce qu'ils vont gagner et donc cela va avoir un retentissement très fort. Après, il faut aussi être prêt à accueillir tout cela, se former, former des éducateurs, avoir des structures d'accueil solides".

En attendant, l'équipe fourmille de nouveaux projets, à commencer par la création d'une section adaptée pour les handicapés et d'une équipe féminine dès la rentrée et avec l'envie qu'un jour, La Feuillée ne soit plus seulement connue pour être le plus haut village de Bretagne mais aussi pour être une terre de rugby avec une équipe de rugby à XV que l'on se presse de venir voir jouer chaque week-end.