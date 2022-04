La fédération française, qui revendique 55.000 licenciés, est désormais reconnue comme une fédération sportive à part entière. Elle a signé en mars un contrat de délégation de service public avec le ministère des Sports. Un agrément qui va surtout permettre de développer le haut niveau.

En 2019, le premier championnat de "chessboxing" a été organisé à Paris © AFP / Philippe Labrosse / Hans Lucas

C'est une petite révolution dans le monde des échecs. La reconnaissance était attendue depuis plus de 20 ans, et c'est une première en France pour un sport cérébral. En signant en mars un contrat de délégation de service public avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des Sports, la Fédération française des échecs bénéficiera, au même titre que les autres fédérations sportives, de l'assistance financière, humaine et matérielle de la part de l'État, avec la présence notamment d'un Directeur technique national (DTN) et un accent mis sur le haut niveau.

"Il n'y a pas de sport plus violent que les échecs"

Ces nouveaux moyens seront dirigés vers la performance sportive, autant pour la détection de jeunes talents que pour l'amélioration des conditions de préparation des professionnels. Mais peut-on considérer les meilleurs joueurs d'échecs comme des sportifs de haut-niveau ? "Sur le côté technique, il y a aucune discussion possible", explique le président de la Fédération, Eloi Relange, "il faut un temps fou pour réfléchir et calculer plus vite. Il faut savoir aussi que les championnats du monde et les tournois de haut niveau durent longtemps, avec des parties de plus de six heures."

Il y a une tension terrible et pour tenir, il n'y a pas d'autres moyens que d'avoir un corps qui suit.

Une citation est restée célèbre. "Il n'y a pas de sport plus violent que les échecs", disait l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, le russe Garry Kasparov. Sans aller jusque-là, le joueur français Laurent Freyssinet - qui est aussi l'actuel entraineur du numéro un mondial, le grand maître international norvégien Magnus Carlsen - se reconnait totalement dans le portrait-robot du sportif.

"J'essaye de maintenir une forme, de ne pas manger n'importe comment, de me coucher à des heures régulières, d'avoir une routine comme un sportif. C'est logique que l'on soit reconnu aujourd'hui par le ministère, comme les autres sports", ajoute le double champion de France.

L'influence de la série "Le Jeu de la Dame"

Si le ministère a donné son accord pour l'agrément, c'est aussi parce que la discipline est en plein essor. Jamais les échecs n'ont été autant à la mode, et le déclencheur s'appelle Netflix. Le succès de la série multi-récompensée "Le Jeu de la Dame", qui relate l'histoire d'une prodige des échecs aux Etats-Unis, a dépoussiéré la pratique.

"La série est sortie pendant les confinements, donc on voyait les échecs à la télévision dans une série extrêmement populaire, et il y avait la possibilité d'aller immédiatement sur l'ordinateur pour pratiquer sur internet. Ces deux éléments ont réveillé les envies de tous ceux qui avaient les échecs dans un coin de leur tête pour aller s'inscrire en club", poursuit Eloi Relange.

La fédération des échecs a enregistré depuis 2020 son plus grand nombre de nouveaux licenciés. Aujourd'hui, ils sont 55.000 dans les 850 clubs français, contre 10.000 dans les années 80. En France, on considère que 25 millions de personnes savent jouer et que 5 millions pratiquent au moins une fois par an.

La France cinquième nation mondiale

Portée par Maxime Vachier-Lagrave, sacré champion du monde de blitz (partie ultra-rapide) en décembre 2021, l'équipe de France d'échecs compte désormais dans ses rangs le prodige d'origine iranienne, Alireza Firouzja, numéro 2 mondial à seulement 18 ans. La France est aujourd'hui la cinquième nation mondiale dans la discipline.

Pour surfer sur l'engouement, le ministère et la Fédération ont également conclu un accord pour distribuer 5 000 échiquiers dans les classes de primaire. La Fédération française des échecs vise désormais l'intégration de la discipline au comité nationale olympique et sportif français (CNOSF).