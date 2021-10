L'équipe de France affronte ce jeudi soir la Belgique à Turin en demi-finale de la Ligue des Nations. Quelle nation obtiendra un billet pour la finale contre l'Espagne dimanche ? Joueurs et supporters belges comptent bien reprendre l'avantage dans cette rivalité historique, exacerbée par les polémiques.

Des supporters belges réagissent à la défaite contre la France, dans une fan zone bruxelloise le 10 juillet 2018 © AFP / ARIS OIKONOMOU

À Bruxelles, quand la Suisse a sorti la France en huitièmes de finale de l'Euro en juin dernier, les patrons de bar belges ont assisté à des scènes de liesse. Des dizaines de supporters belges ont applaudi et copieusement insulté les Français.

Attablés en terrasse, des jeunes fans de foot assument. "Moi et les Français ça fait deux, parce qu'on a perdu la Coupe du monde. Ça nous fait encore mal mais on va se venger et on va gagner." Une jeune femme reprend : "Ils ont surtout beaucoup parlé les Français, ils se sont beaucoup vanté de leur réussite. Ils ont une grande bouche, je trouve."

Un peu plus loin, un jeune couple l'admet en souriant : le football ici, ça peut vite dégénérer. "France-Belgique, c'est vrai que d'office c'est la galère. Il y a des bagarres, ça peut aller loin. Après c'est ça qui est drôle dans le foot, il ne faut pas que ce soit trop cool non plus, il faut lâcher la pression."

Dans un pays souvent moqué et au complexe d'infériorité "phénoménal", selon le sociologue du sport Jean-Michel De Waele, le football est l'une des rares fiertés nationales, et l'arrogance française exaspère. "Nous avons vécu durant des années dans une moquerie, dans un déclassement permanent, notamment avec les blagues de Coluche, et je pense que c'est le révélateur de relations qui sont bien plus endommagées qu'on ne le pensait", résume-t-il.

Les joueurs de l'Equipe de France à Clairefontaine en préparation du match France-Belgique, le 4 octobre 2021. © AFP / FRANCK FIFE

La Coupe du Monde 2018 en mémoire

Il y a trois ans, les joueurs belges eux n'avaient pas digéré leur élimination face aux Français en demi-finale de la Coupe du monde en Russie, 1-0. Beaucoup de Diables Rouges, décrits ensuite comme de mauvais perdants, avaient critiqué la qualité de jeu de l'Équipe de France. Le gardien Thibaut Courtois déclarait "C'est frustrant parce que tu ne perds pas contre une équipe qui était meilleure, je ne crois pas que la France était meilleure que nous..." Ce à quoi l'attaquant français Antoine Griezmann renchérissait : "On s'en fout de la manière dont on gagne, on a gagné."

Avant cette demi-finale de Ligue des nations, joueurs et entraîneurs belges et français n'ont pas échappé aux questions sur cette rivalité, devenue "toxique, invivable et stupide", selon le journaliste sportif Swann Borsellino.

Le milieu belge Axel Witsel est sur un état d'esprit positif, et apaisée. "On sait qu'on va jouer contre la France, on ne commence pas à parler de seum ou quoi que ce soit. C'est derrière nous, 2018 c'était 2018, et puis basta."

Le sélectionneur des bleus Didier Deschamps a aussi préféré calmer le jeu. "Il y a beaucoup de choses qui ont été interprétées sur des déclarations à chaud. Il y a toujours eu une rivalité parce que c'est [un pays] frontalier, comme on peut avoir avec l'Italie ou l'Espagne. La rivalité a toujours été là mais c'est une rivalité saine et sportive."

Les retrouvailles électriques promettent d'être électriques. Le coup d'envoi sera donné à 20h45.