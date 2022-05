La Fédération Française de Tennis s'était engagée ce lundi 30 mai à ce que le match soit accessible gratuitement à tous en France, sans "aucune inscription ni création de compte". Finalement il faudra bien créer un compte, confirme Amazon.

La bannière publicitaire sur le site d'Amazon précise que l'offre est disponible "pour tous les détenteurs d'un compte client Amazon" © Capture d'écran Amazon / DR

Imbroglio autour de la diffusion du match de quart de finale à Roland Garros entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, ce mardi 31 mai, à partir de 20h45 sur Amazon Prime. Hier, lundi 30 mai, la Fédération Française de Tennis indiquait que le match pourrait être suivi "sur les applications Prime Video, mobile et web", sans "aucune inscription ni création de compte". Aujourd'hui, Amazon confirme à France Inter qu' "il faut bien créer un compte", pour voir le match, confirmant une information de Numerama. La diffusion de ce match a fait l'objet d'un bras de fer entre le géant américain et France Télévisions, diffuseur historique de Roland-Garros, qui n'a pas obtenu l'affiche.

Amazon pourra recueillir vos données

Ce lundi 30 mai, Amazon Prime, plateforme payante qui diffuse cette année tous les matchs en soirée du tournoi, en exclusivité, a accepté de proposer celui-ci gratuitement en clair. La Fédération Française de Tennis a ainsi annoncé lundi que le match pourrait être suivi "en France, sur les applications Prime Video, mobile et web", et qu'il n'y aurait "aucune inscription ni création de compte" nécessaire pour le visionner.

À quelques heures du match, Amazon indique finalement à France Inter qu'il faudra bien s'identifier sur son "compte Amazon", précédemment créé, pour visionner le match, confirmant une information de Numerama. Si vous n'avez pas de compte Amazon ou Amazon Prime, vous pouvez en créer un. Il faut alors entrer "un nom, une adresse mail valide et un mot de passe". "Cette démarche est gratuite, ne nécessite pas de communiquer de moyens de paiement, et ne devrait pas vous prendre plus d'une minute", précise le diffuseur. La bannière publicitaire sur le site du géant américain précise également que le match est disponible gratuitement "pour tous les détenteurs d'un compte client Amazon."

Un match totalement gratuit donc ? Pas exactement, puisque d'Amazon récupère vos données personnelles et par là-même de nouveaux clients, quand bien même ils ne sont pas abonnés. "Vos coordonnées servent à Amazon qui, s’il ne les possède pas déjà, espère vous compter parmi ses clients dans les prochains mois", explique Numerama.

Décision "choquante" pour France Télévisions

La diffusion de ce match a été l'occasion d'un bras de fer entre la plateforme et France Télévisions, diffuseur historique de Roland-Garros qui diffuse toujours les matchs en journée, gratuitement. "On regrette la décision de la Fédération française de tennis qui ne permet pas au service public de diffuser le match en offrant un accès fluide et facile aux téléspectateurs", a réagit France Télévisions auprès de l'AFP , après avoir perdu l'affiche. La présidente du groupe, Delphine Ernotte, a même qualifié le choix d'Amazon par la FFT de "choquant", dans une interview au Figaro. Selon le journal, elle a déclaré en conseil d'administration que "la diffusion en gratuit par Amazon est un leurre ; il ne sert qu’à générer de l’abonnement et de la data."

Côté joueur, Rafael Nadal a expliqué qu'il préférait "jouer en journée", quand Djokovic préfère lui la soirée. "Je suis très conscient que c'est une possibilité, si les choses ne vont pas dans mon sens, que ce soit mon dernier match ici à Roland-Garros. C'est pour ça que j'aimerais le jouer en journée ", a précisé le Majorquin, treize fois lauréat sur la terre battue parisienne.

Amazon précise par ailleurs la marche à suivre : Pour regarder le match, ouvrez l'application Prime Video sur votre appareil ou connectez-vous à primevideo.com et identifiez-vous avec votre compte Amazon. Vous verrez la vignette Nadal-Djokovic dans la ligne "Evénements en direct et à venir ".