Neymar est une star du football et son potentiel marketing est immense... décelé depuis plusieurs années déjà.

Neymar Jr © AFP / EVARISTO SA

Son transfert au PSG et son départ de Barcelone excitent toute la planète football. Il s'agit du transfert le plus cher de l'histoire.

Déjà en 2012 la revue de marketing sportif Sportspro le plaçait dans un top 20 des joueurs et sportifs les plus en vue et les plus intéressants commercialement. Il n'avait alors que 21 ans, et vu son charisme et son attrait du sportif, il côtoyait dans ce palmarès des personnalités comme le tennisman Novak Djokovic, ou d'autres footballeurs comme Cristiano Ronaldo, et Lionel Messi.

Il évoluait alors au Brésil, pays en pleine expansion économique, ce qui rajoutait de l'attrait à son talent sportif aux yeux des spécialistes du marketing, de la publicité et de la communication. Dans son pays il avait alors "sur le dos" (dans tous les sens du terme) 13 campagnes de publicités.

Dès 2013 le tandem entre Neymar et le Qatar a commencé. Il devient alors ambassadeur de la marque Qatar Airways.

En 2014 des marques comme Panasonic achetaient des pages de publicité dans les journaux pour soutenir le jeune prodige. Volkswagen de son côté avait réussi à lui faire tourner un clip avec la star du foot allemand Thomas Müller.

En 2015 il est devenu représentant de la marque Nike à la place de Cristiano Ronaldo.

Une popularité hors normes

Aujourd'hui il représente aussi 78,7 millions d'abonnés sur Instagram, 58,9 millions sur Facebook et 30,8 millions sur Twitter. La moindre de ses images, ou le plus petit de ses posts se répand comme une traînée de poudre auprès de ses fans.

La société qui gère ses revenus est dirigée par son père, il est autonome, et c'est lui qui mène la danse en matière de communication.

Les Chinois le convoitent aussi. C'est parce qu'il a annulé une opération commerciale avec l'agence de voyage chinoise Ctrip il y a quelques semaines que l'on a su qu'il négociait son départ de Barcelone.

Des maillots par centaines de milliers

La question est de savoir combien de maillots floqués au nom de Neymar seront vendus désormais par sa nouvelle équipe. Entre 2009 et 2012 il avait déjà offert un sacré jackpot à son club de Santos, boostant aussi les ventes de billets.

En 2012, lorsque le PSG a acheté Ibrahimovitć il savait qu'il devrait écouler quelques 130 000 maillots pour couvrir le salaire annuel de la star, 14 millions d'euros annuels à l'époque. Finalement le club avait écoulé 400.000 maillots de la saison 2012-2013.

Pour comparaison, en 2014-2015, le Real Madrid était en tête des ventes avec 2 533 000 de maillots vendus dans le monde.

L'ironie du sort veut que fin mai 2017 Neymar, en même temps qu'il annonçait une alliance publicitaire pour les smartphones de la marque Quantum au Brésil, présentait le nouveau maillot du Barça pour la saison 2017-2018 en disant "Quand j'ai mis ce nouveau maillot pour la première fois, j'ai ressenti de la fierté et de l'optimisme vis-à-vis de la saison prochaine. Il a l'aspect d'une tenue de football de dernière génération".

Quelques semaines plus tard, tout a changé mais nul doute que la saison qui s'annonce répond à son optimisme.