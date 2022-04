À l’approche des JO de 2024, la natation française se restructure pour retrouver les sommets. L'ambition : former des nageurs et accompagner au mieux les entraîneurs. Ont-ils plus de pression ? Doivent-ils changer leurs méthodes ? Paroles d’entraîneurs pendant les championnats de France à Limoges.

Pour tenter de briller à domicile lors de Paris 2024, les entraîneurs français sont au cœur du dispositif imaginé par la Fédération française de natation. © Radio France / Jérôme Val

Les paroles de Michel Chrétien sont celles d’un sage. À 64 ans, l’actuel entraîneur à l’Insep, l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance à Paris, est à la tête d’un groupe de jeunes nageurs très attendus à domicile pour les Jeux Olympiques de 2024, dont l’explosif sprinteur Maxime Grousset, 4ème aux derniers JO de Tokyo sur le 100 m nage libre. Michel Chrétien l’assure : il ne changera rien avant l’échéance de Paris. "Je ne change plus à mon âge", rigole-t-il quand on l’interroge au bord du bassin de l’Aquapolis de Limoges. "Il faut rester soi-même. De toute façon, on a prouvé les années précédentes que l’on savait faire. Il faut juste attendre qu’une nouvelle génération se construise. C’est en train de se passer, il faudra être patient."

Des changements qui "peuvent faire la différence" - Nicolas Castel, Toulouse

Pour d’autres au contraire, il faut tenter des méthodes innovantes. C’est le pari de Nicolas Castel, l’entraîneur du groupe élite aux Dauphins du TOEC à Toulouse, l’un des gros pourvoyeurs de l’équipe de France. "On a réorganisé les semaines et des choses en interne", raconte celui qui a formé la nouvelle pépite Léon Marchand. "On est partis sur un peu plus d’intensité, un peu plus de qualité aussi. Ce sont des petites choses qui peuvent faire la différence."

Entraîneur au Cercle des nageurs de Marseille, Julien Jacquier (à droite) assure ne pas se mettre de pression supplémentaire à l'approche des Jeux de Paris 2024 © Radio France / Jérôme Val

Le temps est malgré tout compté jusqu’à l’été 2024. Former une génération de nageurs performants est un travail de longue haleine. Avec des Jeux à domicile, les entraîneurs se mettent-ils ou ressentent-ils une pression supplémentaire ? "Honnêtement pas du tout", confesse Julien Jacquier, l’entraîneur en chef au Cercle des Nageurs de Marseille, l’un des plus gros clubs en France. "C’est plutôt vertueux de partir trois ans avant avec des athlètes pour qui Paris 2024 est le rêve. En se disant que c’est un bonus d’être chez nous. Mais ça ne rajoute de pression."

Pression d’autant plus imperceptible aujourd’hui, précise en forme de regret Julien Jacquier, que pour l’instant ces Jeux Olympiques ne changent pas grand-chose. "Dans nos clubs, on n’en entend pas parler. Les moyens n’ont pas changé, la structuration n’a pas changé. Il n’y a pas de dynamisme particulier. Peut-être que ce sera bénéfique à la fin mais en tout cas, il n’y a pas de changement par rapport à cette échéance."

La Fédération a nommé un "responsable de la relève"

De son côté, après des Jeux de Tokyo discrets, la Fédération française s’est restructurée. Denis Auguin, ancien entraîneur d’Alain Bernard, le seul champion olympique français sur la distance reine du 100 m nage libre, a été nommé "responsable de la relève de l’équipe de France". Son rôle : détecter les futures pépites. "On ne veut pas se couper de l'œil du maquignon. On a mis en place des scouts. C'est la première fois qu'on fait ça à la natation. Ils sont sur les principales compétitions et nous font remonter des informations sur tel athlète qui n'est pas dans nos radars, mais qui pourrait émerger assez vite."

La Fédération française de natation souhaite mieux épauler les entraîneurs pour en finir avec la "natation de l'individu" © Radio France / Jérôme Val

Mais sa mission est aussi de mettre les entraîneurs des clubs dans les meilleures conditions pour Paris 2024. "J’ai une relation de confiance avec eux", poursuit Denis Auguin. "Notre but n'est pas de leur dire ce qu'il faut faire précisément à l'entraînement. Notre but, c'est de les aider, de discuter entraînements et préparation physique. Il faut les aider à passer des paliers parce que si on veut passer d'une natation d'individus à une natation plus forte structurellement, il faudra qu'on ait des entraîneurs mieux informés et plus accompagnés. C'est peut-être même le principal de ma mission car si les entraîneurs sont bien accompagnés, on aura des nageurs plus performants."

Avec Jacco Verhaeren, nommé directeur des équipes de France juste après les Jeux de Tokyo, il a fait un Tour de France des clubs, "plus de quarante structures visitées", précise-t-il.

Et comme former un champion se fait sur du long terme, Denis Auguin a déjà en tête les Jeux de Los Angeles en 2028. Comme tous les entraîneurs de France.