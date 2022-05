La légende allemande de l'aviron Jürgen Grobler est devenue le consultant haute performance de l'équipe de France en vue des JO 2024 à Paris. Huit mois après son arrivée, la greffe semble avoir pris. France Inter l'a suivi lors d'un stage de nos athlètes olympiques en Seine-et-Marne.

Des rameurs partent s'entraîner, en mai 2022, à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne). © Radio France / Maxence Schneider - FFA

Se hisser dans le top cinq des nations aux Jeux de Paris 2024 et faire mieux que les 33 médailles françaises de Tokyo l'été dernier : c'est l'objectif affiché par Emmanuel Macron devant les athlètes tricolores de retour du Japon. Depuis, les équipes de France olympiques sont à pied d'œuvre pour préparer les premiers Jeux à la maison un siècle après ceux de 1924. L'une des priorités ciblées par l'exécutif : faire venir les meilleurs entraîneurs du monde dans chaque discipline. C'est notamment le cas de l'aviron avec la légende allemande Jürgen Grobler.

La légende allemande de l'aviron Jürgen Grobler, à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne). / Maxence Schneider - FFA

Jürgen Grobler, coach-star de l'aviron derrière les Bleus

En ce matin ensoleillé de mai, ils sont tous là. Les rameurs français qui ont sélectionnés pour préparer les Jeux de Paris en entraînement collectif à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), le futur site olympique pour l'aviron. Les entraîneurs de l'équipe de France suivent leurs embarcations à vélo le long du bassin. Dans leur roue, le nouveau consultant haute performance des Bleus, Jürgen Grobler, observe. "On regarde la souplesse du mouvement, comment l'athlète apporte la puissance. L'athlète et le bateau ne doivent faire qu'un. Il faut bouger avec le bateau."

L'Allemand de 75 ans est une légende vivante de l'aviron. Coach de l'Allemagne de l'Est dans les années 1970 et 1980 puis de la Grande-Bretagne pendant 30 ans. Il a décroché 12 fois l'or olympique avec ses rameurs. Jürgen Grobler a suivi attentivement le sacre du double français Matthieu Androdias et Hugo Boucheron à Tokyo. "C'était au-delà de mes attentes ! Une performance incroyable. Gagner en six minutes, c'est un nouveau record olympique. Et puis j'ai aussi regardé le double féminin poids léger : c'était une course fantastique."

Un programme d'entraînement plus intense et professionnel

Laura Tarantola et Claire Bové qui ont, elles, remporté l'argent sur le double féminin poids léger, l'été dernier. La priorité pour le nouveau consultant des Bleus, c'est de rempiler en 2024. Pour cela, il a fallu revoir leur méthode d'entraînement. Pas sur le fond mais dans l'intensité, explique Camille Ribe, coach du quatre de couple féminin. "On s'était quittées avec les filles à Tokyo en disant qu'il fallait mettre l'accent sur le physique l'année après les Jeux. Là avec trois sessions par jour, avec les collations qui aident aussi à tenir le choc, on peut appuyer cette exigence physique ".

le champion olympique Matthieu Androdias, à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne). / Maxence Schneider - FFA

Un renouveau qu'attendait le champion olympique Matthieu Androdias. "Je fais partie de la génération qui a un petit peu épuisé nos façons de faire, le modèle français. Je pense qu'on est allés au bout d'une logique - qui fonctionne puisqu'elle nous a apporté des titres majeurs, pas de doute là-dessus - mais pour moi ça arrive au bon moment. C'est cette fraîcheur dont j'avais besoin pour continuer. Et il arrive d'un système qui est très professionnel, donc c'est un peu le choc des cultures et des systèmes".

"Ca a totalement chamboulé le programme mais ça marche"

Ça a été plus compliqué au départ pour Claire Bové... La vice-championne olympique a dû s'adapter. "Quand on a vu le programme au début on s'est dit que ce n'était pas du tout ce que l'on faisait d'habitude. Ça a totalement chamboulé le programme mais apparemment ça marche donc je ne vais pas me plaindre. Et en même temps, c'est quelqu'un de très humain donc il adapte beaucoup à l'athlète et il sait que l'on n'est pas des machines, il nous le répète souvent. Ça engage à avoir confiance en lui ". Une confiance entre le coach allemand et ses rameurs qui a porté ses fruits jusqu'ici. Jürgen Grobler est l'entraîneur le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques, toutes disciplines confondues.