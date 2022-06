Ce changement majeur intervient quelques mois après une affaire de dopage aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, impliquant la Russe Kamila Valieva, alors âgée de 15 ans. L'âge minimum des patineurs et patineuses artistiques est désormais fixé à 17 ans pour participer aux compétitions seniors.

La patineuse Russe Kamila Valieva lors des Jeux olympiques à Pékin. © AFP / Grigory Sysoev

À partir de quel âge un patineur ou une patineuse peut concourir dans la cour des grands ? Quatre mois après l’affaire Valieva lors des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, la Fédération internationale de patinage a tranché, mardi, réunie en Thaïlande : l’ISU a décidé de relever de 15 à 17 ans l'âge minimum pour concourir chez les seniors. Les délégués de 100 pays ont approuvé cette réforme. Elle s’appliquera en deux temps : l'âge minimum passera à 16 ans lors de la saison 2023-2024, puis à 17 ans dès 2024-2025.

Ce débat, pourtant ancien, avait effectivement refait surface lors des derniers JO. La russe Kamila Valieva, championne d’Europe, âgée de 15 ans, avait été contrôlée positive à un produit dopant lors d’une compétition précédent les Jeux. Victime de la pression médiatique, l’adolescente avait craqué et enchaîné les chutes sur la glace, avant de fondre en larme. La reine des quadruples sauts et invaincue jusqu’alors en compétition séniors avait terminé au pied du podium.

Préserver la santé mentale et physique des jeunes athlètes

Si la Fédération internationale de patinage prend cette décision, c’est d’abord pour préserver la santé mentale et physique de ces très jeunes sportifs, dont la carrière au haut niveau au souvent très courte. Relever l’âge pour concourir chez les seniors est une manière d’assurer la pérennité des sportifs dans cette discipline éprouvante, les voir plus mature lors des compétitions, ce qui permet de mieux gérer la pression. La réforme avait auparavant reçu l'aval de la commission médicale de la Fédération internationale.

En patinage artistique, pour réussir des triples, voire des quadruples sauts, une silhouette filiforme est un avantage certain et, passée la puberté, lorsque le gabarit s'épaissit, les sauts deviennent plus difficiles à maîtriser. Les patineuses se retrouvent alors sur la touche, remplacées par d'autres encore plus jeunes. Entre 1994 et 2018, cinq médaillés d’or en patinage féminin aux JO avaient moins de 17 ans et ont pris leur retraite l’année suivant leur titre. Par exemple, la médaille d’or aux Jeux de Sotchi en 2014 Yulia Lipnitskaya n'avait que 15 ans au moment de son sacre. Elle prenait sa retraite trois ans plus tard, souffrant d'anorexie.

"Presque des enfants"

L’hiver dernier, l’affaire Valieva avait fait réagir dans le monde du patinage, dont le champion olympique Guillaume Cizeron : "On voit beaucoup de gamines, c'est presque des enfants à cet âge-là, amenées en haut du podium, puis jetées juste après. Elles ont des carrières qui sont très courtes. Je ne sais pas dans quelle mesure ça impacte leur vie après (mais) je ne peux pas imaginer que ce soit quelque chose d'extrêmement positif."

Avant même la décision, il applaudissait déjà cette mesure : "Ca va peut-être leur permettre d'avoir plus de longévité, et du coup d'avoir plus le temps de gagner en maturité. Ça devrait probablement rendre la compétition plus intéressante, parce qu'on a envie de voir du patinage mature. Là, ce sont des enfants qui sautent". En 2018, les Russes avaient rejeté une proposition semblable et la réforme déjà souhaitée par l’ISU avait échoué.