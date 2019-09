C'est la rentrée de l'équipe de France masculine de football. Pour l'occasion, la FFF a ouvert les portes du centre d'entrainement de Clairefontaine à Nagui et à l'équipe de la Bande Originale. Invités de cette émission exceptionnelle : Didier Deschamps, Hugo Lloris, Olivier Giroud, Benjamin Pavard et Blaise Matuidi.

Leila Kaddour-Boudadi, Didier Deschamps, Nagui et Guy Stephan © Radio France / Anne Audigier

Ce n'est pas la première fois que la Bande originale reçoit Didier Deschamps. Et pour cause, c'est le parrain de l'émission puisqu'il en fut le premier invité, le 25 août 2014. Mais là, c'est un peu différent : c'est lui qui reçoit l'équipe de l'émission, sur ses terres en quelque sorte. Dans un lieu qui fait voir des étoiles (deux en l’occurrence) à tout fan de foot qui se respecte : Le Centre National du Football à Clairefontaine

Et c'est en bus que Nagui a décidé de nous emmener jusque là-bas.

Nagui au départ, Leila à l'arrivée © Radio France / Anne Audigier

Pique-nique et ambiance colo

Guillermo Guiz et Jean-Baptiste Bussière et au fond Nagui et Leila Kaddour-Boudadi © Radio France / Anne Audigier

Tom Villa, Leila Kaddour-Boudadi, Agnès Hurstel et Guillermo Guiz © Radio France / Anne Audigier

Tanguy Pastureau © Radio France / Anne Audigier

Tom Villa et monsieur Chat © Radio France / Anne Audigier

L'échec, c'est de rester là où on est tombé

Lorsque l'on entre dans le bâtiment du Centre National réservé à la presse, on est accueilli par les phrases de quelques grands penseurs...

Aimé Jacquet et Socrate © Radio France / Anne Audigier

Derniers réglages avant l'antenne

Sophie Hoffman, Hélène Kouyoumdjian, Kevin Peulot et Tom Villa © Radio France / Anne Audigier

Le plateau © Radio France / Anne Audigier

Mais que font Cruchot et l'adjudant Gerber dans cette salle ? © Radio France / Anne Audigier

Ils ont ramené la coupe à la maison

Didier Deschamps est le premier à faire son entrée. Accueilli par des applaudissements et des chants.

Didier Deschamps, Blaise Matuidi et Guy Stephan © Radio France / Anne Audigier

Si Tom Villa arbore un tatouage de Monsieur Chat, avec Olivier Giroud, on est sur un autre plan. Le troisième meilleur buteur des Bleus s'est fait encrer dans la peau le premier verset du Psaume 23 de la Bible.

Domi­nus Regit Me Et Nihil Mihi Deerit (Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien)

Olivier Giroud et Hugo Lloris © Radio France / Anne Audigier

Quant à Benjamin Pavard, les tatouages, c'est pas son truc et il précise :

Si je me fais tatouer, mes parents me tuent

Benjamin Pavard, attentif pendant la chronique d'Agnès Hurstel © Radio France / Anne Audigier

(RÉ)ÉCOUTER | La chronique d'Agnès Hurstel : "Regarder le foot, c’est trop dur"

Blaise Matuidi © Radio France / Anne Audigier

Le cas Guiz

Inutile de vous rappeler que Guillermo Guiz a une passion pour le ballon rond au point qu'il a, un temps, espéré en faire son métier. Inutile de vous rappeler, non plus, que Guillermo est belge. Et que depuis un certain 10 juillet 2018, soir où la France a éliminé la Belgique en 1/2 finale de la Coupe du Monde, il rumine une petite rancœur.

Tom Villa, Agnès Hustel et Guillermo Guiz © Radio France / Anne Audigier

Guillermo Guiz face à Didier Deschamps © Radio France / Anne Audigier

(RÉ)ÉCOUTER | La chronique de Guillermo Guiz : "Et pourtant, le traumatisme de la Coupe du Monde était passé..."

Guilermo Guiz devant la reproduction géante de la coupe du monde qui accueille les visiteurs à Clairefontaine © Radio France / Anne Audigier

Séances photos

Nagui, entouré de Didier Deschamps et Guy Stephan, pose pour le photographe du Parisien © Radio France / Anne Audigier

Nagui avec des supporters qui viennent d'assister à l'émission © Radio France / Anne Audigier

Nagui et Leila immortalisés devant la coupe par Sophie Hoffman © Radio France / Anne Audigier

Retour à la maison : Un bus, deux ambiances

Moment de détente entre Leila Kaddour-Boudadi et Agnès Hurstel © Radio France / Anne Audigier

Tanguy Pastureau s'est installé au fond du bus pour écrire son billet du lendemain © Radio France / Anne Audigier

Aller + loin