Pourquoi marcher revient-t-il à chercher le sacré ? Que nous apporte en profondeur cette pratique de plus en plus populaire ? Invité de l'émission Grand bien vous fasse d'Ali Rebeihi, l'écrivain et philosophe, auteur des Chemins du sacré" (éditions de l'Observatoire) a donné quelques pistes.

Pourquoi la marche est-elle une quête de sacré ? © Getty / Westend61

Le sacré

Frédéric Lenoir : "Le mot sacré en hébreu "Kadosh" veut dire "à part". Il y a des lieux sacrés : les temples, les mosquées, les synagogues. Mais des penseurs, comme comme William James, Rudolph Otto disent que le sacré est un sentiment universel. L'être humain l'a toujours ressenti face au mystère du monde, face à l'énigme de la vie. Cela le pousse à développer une spiritualité, c'est à dire à se questionner sur l'origine : pourquoi sommes-nous sur Terre ?

Aujourd'hui, le sacré revient en dehors des religions. On voit des gens qui disent : "Je vais marcher sur les chemins de Compostelle. Je ne suis pas croyant du tout, mais je m'émerveille en marchant dans la nature".

La marche est une expérience au coeur de l'un des cinq documentaires sur Arte. On s'aperçoit que beaucoup de personnes vivent la marche comme un exercice spirituel. Pour elles, on est en mouvement et donc notre pensée l'est aussi.

Les plus grands sages comme Socrate, Jésus ou Bouddha marchaient tout le temps

Socrate marchait dans la cité et était rarement chez lui, Bouddha l'a fait pendant 40 ans dans tout le nord de l'Inde. Et Jésus marchait à travers tous les chemins de Judée et de Galilée en permanence.

Je pense que c'est pour nous dire qu'il ne faut jamais se poser, ne jamais croire que l'on est arrivé, rester dans le questionnement, et être toujours en chemin.

La marche nous permet d'être en contact avec la nature, donc avec le monde et sa beauté.

Et la marche, c'est aussi le moment où on peut être seul et intérioriser, réfléchir, méditer. Quand vous faites des randonnées, vous voyez que c'est un chemin d'introspection.

Saint-Jacques de Compostelle un chemin spirituel riche de rencontres et d'enseignements

Je n'ai fait que de petits morceaux du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Mais j'ai fait beaucoup de rencontres avec des personnes qui viennent du monde entier, que je n'aurais jamais rencontrées autrement. Ces "pèlerins" ont des histoires incroyables. Et ils vous les racontent. Ce sont des moments extrêmement touchants.

Surtout la randonnée apprend à s'alléger. On part souvent avec un sac à dos toujours trop lourd. Et puis, progressivement, on essaie d'enlever tout ce qui est superflu parce qu'on ne peut pas marcher 30 km par jour avec un sac à dos qui fait 15 kilos. Et donc, il faut arriver à huit kilos.

Et là, on apprend que dans nos vies, c'est peut-être la même chose. On est beaucoup trop chargé, trop encombré d'objets, de superflu. Marcher est un chemin vers l'essentiel. C'est une manière aller vers ce qui nous est le plus nécessaire pour continuer d'avancer son chemin.

Vous constatez que vous avez besoin de très peu de choses. Vous vous apercevez que vous pouvez très bien vivre avec très peu de choses. La marche donne l'occasion de faire du tri dans sa vie."

ECOUTER | Grand bien vous fasse avec Frédéric Lenoir

ALLER PLUS LOIN