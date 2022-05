Elle était pressentie depuis le premier quinquennat du président Emmanuel Macron pour devenir ministre des Sports : la directrice générale de la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra, a été nommée ce vendredi dans le gouvernement d'Élisabeth Borne.

La directrice générale de la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra, le 16 mars 2022 au stade de Roland Garros, pour la présentation du tournoi. © AFP / Stéphane Allaman

La composition du nouveau gouvernement dirigé par Élisabeth Borne a enfin été dévoilée ce vendredi 20 mai 2022 dans l'après-midi, près d'un mois après la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Parmi les nouveaux visages de l'exécutif : celui d'Amélie Oudéa-Castéra. La directrice générale de la Fédération française de tennis devient ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques, succédant à Roxana Maracineanu.

Ancien espoir du tennis français, promo Mauresmo

Jeudi, Elisabeth Borne avait insisté sur son souhait de composer "la meilleure équipe". Au ministère des Sports, elle a donc opté à la fois pour une technicienne, une haute-fonctionnaire et une sportive de haut niveau. Magistrate à la Cour des comptes, Amélie Oudéa-Castéra a fait un parcours étudiant sans faute : Sciences po, puis l'ENA. Ancienne directrice du marketing du groupe d'assurance Axa, elle est ensuite passée par l'enseigne Carrefour, avant de devenir, il y a un peu plus d'un an, la directrice générale de la Fédération française de tennis.

"L'ENA ne m'a pas du tout paru comme un écosystème dur", Amélie Oudéa-Castéra à propos de la promo Senghor. Par Fabrice Abgrall

Amélie-Oudéa-Castéra est en effet une ancienne joueuse de haut niveau. Espoir sportif du tennis français, championne du monde minime en 1992 puis demi-finaliste à Roland Garros ou à Wimbledon, elle met fin à sa carrière en 1996 après une défaite en finale en double aux côtés d'Amélie Mauresmo.

À l'ENA, promo Senghor

Amélie Oudéa-Castéra est l'épouse du patron de la Société Générale, Frédéric Oudéa. Inconnue du grand public, elle était montée au filet en 2017 pour proposer directement ses services au président de la République. Car Amélie Oudéa-Castéra connaît bien Emmanuel Macron et depuis plus de vingt ans : elle fait partie de la promo "Senghor" de l'ENA, celle du président de la République. Elle est d'ailleurs une adhérente de la première heure d'En Marche! le parti d'Emmanuel Macron rebaptisé Renaissance.

Amélie Oudéa-Castéra aux côtés d'Amélie Mauresmo à l'issue de la finale du championnat de France cadettes. / Archive personnelle A O-C.

"On m'avait dit 'tu verras, c'est épouvantable', il n'y a que des gens qui ont les dents qui rayent le parquet, c'est éprouvant", se souvenait-elle, lors d'une rencontre il y a un an avec la direction des sports de Radio France. "En fait, je ne sais pas si c'est parce que moi j'avais grandi dans un univers très compétitif où le regard des gens peut changer selon que vous gagnez ou que vous perdez, mais l'ENA ne m'a pas du tout paru comme un écosystème dur. Au contraire, je me suis fait de vrais amis qui sont encore aujourd'hui parmi mes plus proches amis. Et puis j'y ai rencontré des personnalités totalement exceptionnelles". La nouvelle ministre fait référence à Emmanuel Macron qu'elle qualifie de "solaire".

"Il était solaire", Amélie Oudéa-Castéra se souvient de ses années l'ENA avec Emmanuel Macron. Par Fabrice Abgrall

Chargée du programme sport du candidat Macron

Et déjà le "en même temps" d'Emmanuel Macron apparaissait à l'ENA : "On avait une promo qui était très clivée politiquement et vraiment la moitié à gauche, la moitié à droite. Lui surnageait au-dessus de ça", se rappelle Amélie Oudéa-Castéra. Il était très aimé, (...) c'était un peu la coqueluche au sens où tout le monde le respectait. Il avait une forme aussi de sagesse."

Après un confinement occupé à travailler pour l'enseigne Carrefour, Amélie Oudéa-Castéra était chargée du programme sport du candidat à la présidentielle Emmanuel Macron. Elle a repris les rennes de la Fédération française de tennis en février 2021. Sa vision du sport? Elle la donne en résumant son action à la tête de la FFT et en tant que conseillère sport d'Emmanuel Macron : "J'ai toujours été attirée par le monde public, le monde politique. Dans une société où il y a énormément d'enjeux, de transformation, je pense que s'engager a un sens énorme", estime la nouvelle ministre. "Ce qui est important, c'est de vraiment montrer en étant au cœur de ce mouvement sportif, tout ce que le sport peut apporter à la jeunesse, aux problématiques de santé : santé publique, lutte contre la sédentarité, ces enjeux d'inclusion par le sport, tout ce qu'on peut construire sur le haut niveau, tout ce qu'on peut faire avec nos bénévoles, nos 3,5 millions de bénévoles qui sont l'âme de ce sport français".

Symboliquement, Amélie Oudéa-Castéra quitte la FFT juste avant l'ouverture du tournoi de tennis de Roland Garros, dimanche 22 mai. Mais nul doute qu'elle y assistera. En la nommant ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron semblent s'inscrire dans un gouvernement et un portefeuille de temps long, au moins jusqu'à Paris 2024 et en tout cas au-delà des élections législatives. En attendant, Amélie Oudéa-Castéra participera avec le nouveau gouvernement lundi 23 mai 2022 au premier Conseil des ministres autour du chef de l'Etat et de la Première ministre Elisabeth Borne.