Rafael Nadal a remporté dimanche son 14e titre à Roland Garros, un record absolu. Au crépuscule de sa carrière, retour sur ces 14 tournois remportés Porte d'Auteuil, qui ont fait de lui le meilleur joueur de l'histoire du tennis sur terre battue.

Rafael Nadal a remporté son 14ème tournoi de Roland Garros, ce dimanche 5 juin 2022. © AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Et de 14, pour "The King of Clay", le "roi de la terre battue". Rafael Nadal est entré un peu plus dans l'histoire de Roland Garros et du tennis ce dimanche 5 mai, après sa nouvelle victoire en finale du tournoi contre le jeune norvégien Casper Ruud en trois sets (6-3, 6-3, 6-0). Il a soulevé son quatorzième trophée porte d'Auteuil, le 22ème Grand Chelem de sa carrière. Alors qu'une maladie du pied laisse augurer une fin de carrière proche, le public du court Philippe Chatrier l'a une nouvelle fois encouragé et ovationné. Retour sur les 14 sacres qui ont fait de lui le meilleur tennisman de l'histoire sur terre battue.

Rafael Nadal remporte son premier Grand Chelem à Roland Garros le 5 juin 2005 © AFP / THOMAS COEX

C'était il y a 17 ans jour pour jour. Le 5 juin 2005, Rafael Nadal, 19 ans à l'époque est encore inconnu du grand public. Il s'impose en 4 sets contre l'argentin Mariano Puerta et soulève ainsi son premier trophée Porte d'Auteuil.

Rafael Nadal remporte son second titre à Roland Garros contre Roger Federer. © AFP / JACK GUEZ

L'année suivante, le majorquin s'impose, de nouveau en 4 sets, contre Roger Federer. C'est sa première victoire contre le suisse en finale de ce tournoi, mais déjà sa sixième en carrière. En 2006, il ne perd aucun match sur terre battue.

En 2007, Rafael Nadal s'impose, toujours en 4 sets, contre Roger Federer. © AFP / THOMAS COEX

En 2007, Rafael Nadal, 21 ans, installe sa domination sur le tournoi, avec un troisième sacre. Il l'importe de nouveau contre Roger Federer.

En 2008, il remporte son 4ème trophée de suite Porte d'Auteuil. © AFP / JACQUES DEMARTHON

2008. Une nouvelle victoire, la quatrième de suite, toujours contre Roger Federer. Cette fois, il bat le Suisse en trois sets secs 6-1, 6-3, 6-0. Roger Federer devra attendre encore un an pour soulever sa première et unique Coupe des mousquetaires, l'année même où Rafael Nadal est stoppé en huitièmes de finale contre Robin Söderling.

En 2010, Rafael Nadal l'emporte contre le suédois Robin Soderling en trois sets 6-4, 6-2, 6-4 © Radio France / PATRICK KOVARIK

Deux ans après sa dernière victoire, Rafael Nadal prend sa revanche contre le Suédois. Il l'emporte en trois sets en finale et remporte sa cinquième coupe. En 2010, il est le 1er joueur à réaliser le "Grand Chelem rouge", c'est-à-dire à remporter les quatre grands tournois du circuit sur terre battue : Monte-Carlo, Rome, Madrid et Roland-Garros. C'est sa seconde saison sans défaite sur cette surface.

En 2011, Rafael Nadal bat pour la quatrième fois Roger Federer en finale du tournoi. © AFP / MIGUEL MEDINA

2011. Le majorquin perd sa première place mondiale, mais ne faiblit pas Porte d'Auteuil.

Le 11 juin 2012, l'espagnol s'impose pour la première fois contre Novak Djokovic en finale de Roland Garros. © AFP / PASCAL GUYOT

En 2012, Rafael Nadal bat pour la première fois le serbe Novak Djokovic en finale du tournoi. Cette victoire lui permet de dépasser Bjön Borg, et de devenir le joueur le plus titré de l'histoire à Roland Garros, avec 7 victoires.

En 2013, Rafael Nadal s'impose en trois sets contre son coéquipier espagnol David Ferrer, et remporte son 9ème trophée. © AFP / KENZO TRIBOUILLARD

La seconde série de sa carrière continue, avec un nouveau trophée soulevé en 2013. Cette année-là, il remporte également le second US Open de sa carrière, et retrouve la première place mondiale.

En 2014, Rafael Nadal remporte son 9ème Roland Garros, pour la seconde fois contre Novak Djokovic. © AFP / MIGUEL MEDINA

Et de 9, en 2014. À 28 ans et malgré une saison difficile, l'espagnol s'impose sans trembler, de nouveau contre Novak Djokovic, en 4 sets.

En 2017, Rafael Nadal l'emporte contre Stanislas Wawrinkra en 3 sets : 6-2, 6-3, 6-1 © AFP / KANAME YONEYAMA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN

Certains croyaient que c'en était fini, mais il revient. Après deux années marquées par des blessures et des défaites, Rafael Nadal remporte son 10ème Grand Chelem à Roland Garros, la "decima". Il devient le premier joueur de l'histoire du tennis à remporter 10 fois le même tournoi, qui plus est un Grand Chelem (hors tournoi femmes). Il triple l'exploit avec une 10ème victoire à Monte-Carlo et à Barcelone.

En 2018, Rafael Nadal s'impose contre l'autrichien Dominic Thiem en 3 sets, 6-4, 6-3, 6-2. © / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Onzième victoire, contre un nouvel adversaire : l'autrichien Dominic Thiem.

En 2019, seconde victoire contre Dominic Thiem. Rafael Nadal lâche cette fois un set lors de la finale. © AFP / MEHDI TAAMALLAH / NURPHOTO

Dans les années 1960, la joueuse Margaret Smith Court avait remporté 11 fois l'Open d'Australie, record absolu. En 2019, Nadal fait mieux, avec 12 titres à Paris.

En 2020, Rafael Nadal s'impose de nouveau contre Novak Djokovic, lors d'un tournoi à huit-clos, marqué par la pandémie de Covid-19. © AFP / MARTIN BUREAU

Malgré une saison considérablement écourtée sur terre battue (seulement un mois de compétition, Roland Garros est déplacé en septembre-octobre à cause de la pandémie), et sans le public qui l'encourage depuis 15 ans, Rafael Nadal remporte son 13ème titre à Roland Garros, pour la troisième fois contre Novak Djokovic.

En 2022, Rafael Nadal s'impose contre le norvégien Casper Ruud, de 13 ans son cadet, lors d'une finale expéditive. © AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Ce 5 juin 2022, Rafael Nadal remporte son 14ème tournoi de Roland Garros, et soulève la coupe sur le Court Philippe Chatrier. Saveur particulière, alors qu'il souffre d'une maladie au pied qui le fait de plus en plus souffrir. S'il a déclaré devant le public "je vais continuer à me battre pour essayer de continuer", il a précisé quelques minutes plus tard en conférence de presse : "dans les circonstances actuelles, je ne peux pas et je ne veux pas continuer de jouer". Il a dû subir "plusieurs injections avant chaque match" pour endormir ses nerfs douloureux.