À sept mois du départ de la Route du Rhum, la plus prestigieuse des courses transatlantiques à la voile bat déjà un record : il y aura près de 140 bateaux sur la ligne. Un nombre inédit dans l’histoire de la course au large.

L'édition 2018 de la Route du Rhum © Maxppp / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

Les organisateurs de la Route du Rhum avaient ce record en tête depuis longtemps. "Ça serait mentir de faire croire que l’on n’y pensait pas", rigole Hervé Favre, le président d’OC Sport Pen Duick, la structure aux manettes de cette course. Ce record ? Il date de 1976, il y a 46 ans : 125 bateaux au départ de Plymouth (Angleterre) pour la Transat Anglaise.

Ils s’en étaient approchés il y a quatre ans lors de la précédente édition avec 123 bateaux sur la ligne à Saint-Malo. Le 6 novembre prochain, ils seront cette fois 138 concurrents au départ de Saint-Malo : 120 inscrits dès maintenant et 18 invitations qui seront lancées dans les prochaines semaines. Et déjà tous les grands noms de la discipline seront là : Thomas Coville, Armel le Cléac’h, François Gabart (malgré son litige pour faire homologuer son trimaran) et bien sûr Francis Joyon, vainqueur en 2018 dans la catégorie des Ultims, les multicoques volants.

"Je pense qu’on atteint la cote maximum, principalement pour des raisons de sécurité", détaille Hervé Favre pour France Inter. "Nous avons étoffé notre équipe de direction de course mais s’il y a un problème en mer sur 30 bateaux en même temps, ce sera difficile à gérer et c’est là qu’on voit la limite de l’opération. C’est une vraie limite physique et on n’est pas loin d’être au maximum."

Un "élan incroyable"

Pour cette 12ème édition, les organisateurs ont croulé sous les demandes. Depuis l’ouverture des inscriptions l’été dernier, ils ont reçu plus de 150 dossiers. Preuve que la course fait rêver. Preuve aussi de la bonne santé de la course au large, malgré un contexte économique contraint.

"C’est l’un des sports qui ressort renforcé des deux années de pandémie que l’on vient de traverser", se félicite le patron de la course.

C’est un sport qui correspond exactement aux critères qu’attendent les gens : la liberté, l’évasion, le rêve. C’est ce qui a beaucoup manqué à tout le monde. C’est sûr que la course au large est aujourd’hui dans un élan incroyable.

Défi logistique

Comme à chaque fois, les bateaux seront classés en six catégories, en fonction de leur taille et s’ils sont mono ou multicoques. Il existe par exemple les Class40, des monocoques de 12 mètres de long, ou les Ultims, ces trimarans géants de 32 mètres capables de voler. Les faire tous venir dans le bassin de Saint-Malo s’apparente à un véritable Tétris !

"On ne peut pas pousser les murs", s’amuse-t-on du côté de l’organisation. Mais c’est une vraie problématique. "Par exemple, faire rentrer les Ultims dans le port, c’est formidable pour les spectateurs mais ça prend beaucoup de place", résume Hervé Favre, le responsable d’OC Sport. "Et ça n’a pas aidé pour le placement des bateaux. Mais au final, on est plutôt contents."

L’autre paramètre qui va devenir compliqué mais qui fait aussi le charme du départ : le passage des fameuses écluses de Saint-Malo. Pour éviter les embouteillages, il est prévu de faire les premiers passages dès le vendredi, 48 heures avant le lancement de la course.

Un casse-tête sans aucun doute mais le jeu en vaut la chandelle pour une édition qui même pas partie, rentre dans l’histoire.