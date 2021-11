Le XV de France de rugby affronte la Géorgie, ce dimanche, pour son deuxième test match de l'automne. C'est seulement la deuxième fois dans leur histoire que les deux nations se rencontrent. Et pourtant, les joueurs se connaissent quasiment tous. Dans le XV géorgien, pas moins de 7 joueurs évoluent en Top 14.

Les Lelos qui vont défier le XV de France joueront avec un maillot spécial pour lutter contre les violences faites aux femmes © Radio France / Georgian Rugby

Paradoxe du rugby mondial : les joueurs du XV de France et de la Géorgie se connaissent quasiment tous. Et pourtant, va se jouer ce dimanche 14 novembre, à Bordeaux, seulement le 2e France/Géorgie de l'histoire. Le premier remonte à 2007, lors de la Coupe du monde en France. La France l'avait alors emporté largement 64 à 7. Mais depuis, les Lelos, le surnom de la sélection géorgienne, ont beaucoup progressé, et en partie grâce à la France. Pas moins de 18 joueurs appelés en équipe de Géorgie pour la Tournée d'automne, évoluent en effet en France, en Top 14 ou Pro D2. Ce dimanche, à Bordeaux, ils seront ainsi 7 des 15 titulaires à jouer en Top 14 : Abzhandadze (Brive), Lobzhanidze (Brive), Niniashvili (Lyon), Saginadze (Lyon), Gogadze (Pau), Melikidze (Stade Français) et Gigashvili (Toulon).

"Il n'y avait rien, aucun équipement. Et les joueurs ne mangeaient pas à leur faim", se souvient Claude Saurel

Des chiffres qui ne doivent rien au hasard. C'est le résultat d'une longue histoire nouée avec la France, au milieu des années 90, à l'initiative de Claude Saurel. "J'assume, c'est moi, le grand frère", rigole ainsi l'ancien entraîneur du grand Béziers lorsqu'on le contacte pour nous raconter son rugby en Géorgie. Lui qui est arrivé dans le Caucase, en 1996 : "un jour, j'étais alors au Maroc et un dirigeant géorgien m'interpelle et il me dit voilà, je suis dirigeant de rugby en Géorgie, dans le Caucase. Est-ce que vous voyez où cela se trouve ? Je réponds que oui, à peu près. Et là, il m'explique qu'ils aiment beaucoup le rugby mais qu'ils démarrent à peine et qu'ils ont besoin d'une personne comme moi pour faire un audit de la situation pour savoir par où débuter. J'ai dit banco et dès que je suis arrivé, j'ai rencontré des personnes passionnées et de beaux gaillards faits pour le rugby", raconte Claude Saurel.

Sauf que quand le Biterrois arrive dans ce pays d'à peine 4 millions d'habitants, tout est à reconstruire : "cela a vraiment été compliqué au début. Il faut se rappeler que le pays sortait d'une guerre avec l'URSS. Ils n'avaient pas d'infrastructure, il n'y avait aucun équipement. Il y avait encore beaucoup de violence, des rapts. J'ai eu des gardes du corps armés durant 4-5 ans", décrit l'entraîneur français. C'est l'une des raisons pour laquelle il a fait venir de nombreux joueurs géorgiens en France mais pas la seule, explique-t-il : "je me suis rendu compte rapidement que les joueurs ne mangeaient pas à leur faim. Et cela m'est apparu impossible de continuer à leur demander des efforts physiques dans ces conditions. Alors, j'ai décidé les dirigeants géorgiens à les laisser sortir du pays pour les emmener en France. Et j'en ai emmené 80!" À suivi le bouche-à-oreille, et la filière géorgienne perdure 20 ans plus tard. Pour Claude Saurel, pas de doute, cet exode a permis aux Lélos, le surnom de la sélection géorgienne, de grandir vite, avec une qualification historique pour la Coupe du monde, dès 2003.

"Il y a 21 stades modernes construits spécialement pour le rugby" décrit Claude Saurel, toujours impliqué dans le rugby géorgien

Mais dans le même temps, le rugby s'est aussi structuré au pays passant de 350 à 21 000 licenciés : "aujourd'hui, la Géorgie, c'est 500 entraîneurs formés, 50 arbitres [le Géorgien Nika Amashukeli a arbitré son premier match international entre l'Irlande et le Japon, le 6 novembre 2021], 10 clubs élites avec des équipes Espoir et des écoles de rugby partout. Et surtout, il y a 21 stades spécifiques pour le rugby, modernes, de 2000 à 10000 places en tribunes. Tout est mis en place pour développer ce sport national", ajoute Claude Saurel, encore très impliqué dans le rugby géorgien, notamment pour développer les structures pour les plus jeunes. De là à voir les professionnels géorgiens quitter la France ? Ce n'est pas pour tout de suite, explique le Français : "en Géorgie, le SMIC est encore à 200-250 euros. Il y a une disproportion trop grande encore entre ce qu'ils peuvent gagner en France et chez eux, en Géorgie, même si une équipe professionnelle s'est montée, les Black Lion, avec que des joueurs géorgiens et avec des salaires autour de 2000 euros, ce qui permettra à des joueurs petit à petit de rester au pays", précise encore Claude Saurel, intarissable pour vous décrire sa Géorgie et la culture des joueurs.

En guise de remerciement, la Fédération vient de lui offrir la nationalité géorgienne. Alors, ce dimanche au stade à Bordeaux, plus que la France ou la Géorgie, il soutiendra le beau jeu, conclut-il.