Les sportifs se font d’abord connaitre pour leurs exploits mais ils sont de plus en plus nombreux à s’investir aussi dans des causes sociales ou sociétales, sans que cela se sache. Leur notoriété sert à faire passer des messages et à pousser à une plus grande solidarité.

Ces 4 skippers du dernier Vendée Globe, dont le vainqueur Yannick Bestaven (assis à gauche) ont quitté le littoral pour récolter des dons sur les pistes de Glisse en Coeur © Radio France / Jérôme Val

Un soleil généreux inonde le hameau du Chinaillon au Grand-Bornand (Haute-Savoie). Une météo parfaite pour un défi inédit : 24 heures de ski sans interruption en équipes pour récolter des dons. Après deux années de report pour cause de crise sanitaire, Glisse en Cœur qui se définit comme le plus gros "événement caritatif de la montagne" a réuni ce week-end plus de 1 300 participants, dont des sportifs de haut niveau.

"C’est moi qui assure le premier relais, j’ai la pression du départ", s’amuse Antoine Dénériaz. En voisin, l’ancien champion de ski, médaille d’or de descente aux JO de Turin en 2006, n’a pas hésité à s’investir dans cette manifestation sportive et caritative. "C’est pour la bonne action, c’est pour les dons et participer à un événement très sympa, résume le Haut-Savoyard. Il n’y a pas vraiment d’objectif de résultat sportif, c’est surtout s’investir dans une bonne cause."

Depuis 2008, Glisse en Coeur mobilise des sportifs pour récolter des dons avec un défi inédit : 24 heures de ski non-stop en relais © Radio France / Jérôme Val

Créé en 2008, Glisse en Cœur a déjà récolté en treize éditions plus de trois millions d’euros de dons. Plus de 600 000 euros rien que cette année en faveur de MeeO (Mon École Extra-Ordinaire), une école expérimentale à Annecy-le-Vieux pour les enfants en grande difficulté psychologique. Allier le sport et le caritatif, "c’est ce qu’il y avait de plus naturel", explique la créatrice de cet événement, Isabelle Pochat-Cottilloux, par ailleurs directrice de l’office de tourisme du Grand-Bornand. Dès le départ, le sport a été le vecteur privilégié. "Dans le sport, il y a une forme d’engagement, poursuit-elle. Quand il s’agit d’assurer un relais pendant 24 heures non-stop, il faut de la persévérance, il faut de l’organisation et il faut aussi avoir un objectif. Et dans le chemin que peuvent connaître des enfants qui ont des parcours de vie différents, la persévérance est forcément un point commun avec ces sportifs."

Ce message colle aussi à l’histoire d’Arnaud Boissières. Lunette de soleil sur le front, le skipper vendéen est un habitué de Glisse en Cœur. Il compte quatre Vendée Globe à son actif, ce tour du monde à la voile en solitaire et sans escales si médiatisé. A chaque fois, il a embarqué avec lui des associations. "J’ai eu une leucémie quand j’avais 17 ans. J’ai toujours été sensible à ces causes. Dès mon premier Vendée Globe, je représentais l’association A Chacun son Everest. Ça te permet de relativiser dans ton projet quand tu as la tête dans le guidon et que tu ne penses qu’à la technique et au sportif. Si ça peut aider des jeunes ou des moins jeunes, des gens malades ou défavorisés, c’est chouette de faire ça."

La notoriété des sportifs au profit d'une cause

C’est le cas aussi de Maxime Sorel, 10ème du dernier Vendée Globe. Il est le parrain de l’association Vaincre la Mucoviscidose à qui il a offert une grande visibilité sur les voiles de son monocoque. "J’œuvre pour cette association depuis que je suis gamin, développe le jeune navigateur. C’est pour moi une évidence. Ce n’est même pas un partenariat. Il y a une convention entre l’association et ma société. On leur donne de l’argent. Sur le dernier Vendée Globe, c’est 150 000 euros qui ont été distribués."

Le navigateur Maxime Sorel offre une large visibilité sur son bateau à l'association Vaincre la mucoviscidose, comme ici lors du dernier Vendée Globe / Jean-Marie Liot

Présent également sur les pistes du Grand-Bornand : Yannick Bestaven, le vainqueur du dernier tour du monde à la voile. Lui soutient 2 associations : Echo-Mer pour la protection de l’océan et la Halte du Cœur pour la distribution de nourriture aux personnes précaires. "Lorsque notre parole peut porter, autant que ce soit pour des causes et des associations qui sont souvent dans l’ombre. Il y en a beaucoup qui travaillent pour la solidarité ou la protection de l’environnement et on peut se servir de notre mise en lumière pour expliquer ce qu’elles font et les faire connaître. Mais on se doit aussi d’être sur le terrain et agir." Et le Rochelais de conclure : "Nous qui faisons de la course au haut-niveau, on nous reproche parfois d’être un peu égoïstes. Ca remet les pieds sur terre de participer à des actions sociales collectives."

"Les sportifs ont réalisé qu'ils pouvaient être utiles" Yannick Noah

Cette prise de conscience du monde sportif concernant les enjeux de société n’est pas nouvelle. Elle est mise en avant lors de graves crises : la guerre en Ukraine aujourd’hui ou la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis il y a quelques décennies. Un constat s’impose : elle est aujourd’hui beaucoup plus répandue, se félicite Yannick Noah qui a donné un "concert solidaire" lors de Glisse en Cœur. Le chanteur, déjà engagé auprès d’associations, a été séduit par "cette belle initiative" et l’ancien tennisman se dit convaincu que l’engagement des sportifs n’est pas vain. "Longtemps, on était concernés quand ça vous touchait de près ou de loin, avec quelqu’un de la famille par exemple. Mais aujourd’hui, avec les moyens de communication, on voit qu’il y a des actions qui peuvent être menées, ne serait-ce qu’une présence. C’est un travail de chaîne. Peu à peu, les sportifs, comme les artistes, ont réalisé qu’ils pouvaient être utiles."

Les sportifs ont une voix qui porte et qui compte, notamment aussi grâce à l’omniprésence des réseaux sociaux.