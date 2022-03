Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris 2024 ont expliqué lundi le fonctionnement de la future billetterie. Les achats seront conditionnés par un système de tirage au sort par phases et créneaux horaires pour un total de 13,4 millions de tickets.

Les anneaux olympiques devant l'hôtel de ville de Paris. © Maxppp / Arnaud Journois

Moins de deux ans et demi avant leur lancement, les Jeux olympiques de Paris deviennent de plus en plus concrets pour les amateurs de sport impatients. Le comité organisateur a dévoilé les modalités de la billetterie. Au total, tous sports et toutes épreuves confondus, ce seront 13,4 millions de tickets qui seront mis en vente : 10 millions pour les Jeux olympiques et 3,4 millions pour les paralympiques. Une billetterie qui représente au total un tiers des revenus de ces Jeux, soit plus d’un milliard d’euros.

Comment assister à la finale du 100 mètres ou voir Teddy Riner ?

Un tirage au sort va être mis en place ainsi qu'un ordre de passage, mais de façon différente des précédentes éditions ou des grandes compétitions de football. C'est un créneau de plusieurs heures qui sera tiré au sort, pendant lequel on pourra faire son choix. La personne qui bénéficiera du tout premier créneau pourra acheter tout ce qu’il veut (avec une limite de volume non définie pour l’instant), puis le deuxième pourra choisir tout ce que n’a pas pris le premier et ainsi de suite.

On saura également en temps réel ce que l’on achète, sans condition d’être ensuite tiré au sort. Les inscriptions ouvriront en décembre 2022, pour une première phase d’achat en février 2023. Les prix commenceront à 24 euros pour tous les sports et la moitié des places ne dépassera pas les 50 euros pour les JO, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024.