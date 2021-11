Le départ de la Transat Jacques-Vabre sera donné dimanche depuis le Havre, direction la Martinique pour cette traversée en double. 79 bateaux seront la ligne dimanche à la mi-journée. Parmi les marins engagés, pas besoin d'être Breton ou d'avoir fait de la voile très jeune. Certains viennent du milieu de la montagne.

Aurélien Ducroz est double champion du monde de ski extrême et maintenant skipper sur la Transat Jacques-Vabre pour la 4ème fois © Eric Gachet

Il a été le roi du slalom. Il y a une décennie, le Croate Ivica Kostelic a même remporté le gros globe de cristal en ski et quatre médailles olympiques. À bientôt 42 ans, il a entamé une nouvelle carrière, sur la mer cette fois. "Les gens qui ont la capacité de se dépasser m'impressionnent. Et quand j'ai arrêté le ski de compétition, je cherchais un nouveau chalenge", expliquait-il il y a quelques semaines à France Bleu. Ivica Kostelic a acheté un bateau, un class 40 aux couleurs de son pays natal et il s’est installé à Cherbourg pour un apprentissage rapide de la navigation, même si le champion confie avoir beaucoup navigué chez lui, sur la mer Adriatique. Prochain objectif après cette Transat Jacques-Vabre : la Route du Rhum l’an prochain et cette fois en solitaire.

En venant dans le milieu de la voile, Aurélien Ducroz a réussi à faire ses partenaires de la montagne et du ski / Eric Gachet

Un natif de Chamonix habitué des pontons

Aurélien Ducroz a fait le même chemin : des pistes enneigées au grand large. C'était il y a douze ans alors qu’il devient le parrain d’un bateau qui participe à la mini-transat. "C’est comme ça que j’ai chopé le virus de la mer", se souvient le double champion du monde de freeride, le ski extrême. Depuis, le natif de Chamonix, au pied du Mont-Blanc, est devenu un habitué des pontons. Il a construit un bateau neuf et Aurélien Ducroz a même réussi le tour de force d'emmener avec lui ses partenaires de ski et de la montagne.

"Forcément, ça prend un peu temps parce que pour eux, c’est loin, c’est un autre monde, raconte-t-il. Ça a commencé lors de la précédente Transat Jacques-Vabre en 2019 avec CrossCall et Chamonix-Mont-Blanc qui étaient à mes côtés. L’ensemble de mes partenaires sont de la région ou mes partenaires historiques du ski. Je trouve ça chouette parce que ça fait partie de ma vie". "Il y a tellement de liens entre ces milieux que les intérêts ont convergé assez vite", conclut celui qui va prendre le départ de sa 4ème Transat Jacques-Vabre, cette fois au côté de David Sineau.

La mer et la montagne, comme une filiation naturelle

Mathieu Crépel a remporté deux médailles d'or aux mondiaux de snowboard dans les années 2000 et le voilà pour la première fois au départ d'une prestigieuse course à la voile. "Ce sont deux mondes, qui se comprennent et qui se parlent", souligne le Pyrénéen. "Ils sont à l’opposé du cycle de l’eau, certains à la montagne, d’autres à l’océan. Leur point commun, c’est cette communion avec l’élément mais un élément difficile : il faut aller chercher au plus profond de soi-même pour se prouver des choses. Il y a de grandes similitudes. Les montagnards et les marins s’entendent très bien et se lancent dans de grandes discussions autour d’un verre (rires)."

Après une carrière au sommet en snowboard, Mathieu Crépel (à gauche) entame une nouvelle aventure en mer au côté de Stan Thuret en class 40. / Pierre Bourras

Mathieu Crépel a fait de cette filiation mer-montagne sa nouvelle vocation à travers son association de la Water Family qui œuvre pour la préservation de l’eau. Il embarque pour cette course entre la France et les Caraïbes, avec Stan Thuret (Everial), adepte du snowboard et très engagé lui-aussi dans ce combat écologique.

Comme le snow-boarder, Julia Virat veut réaliser son nouveau rêve : être sur un bateau à l'assaut de l'océan. Elle fait partie des trente femmes guides de haute-montagne (sur 1 800), elle a réalisé plusieurs ascensions partout dans le monde. Cette année : changement d’univers. Julia Virat part à la conquête de l’Atlantique, avec une autre femme : Morgane Ursault-Poupon, la fille de Philippe Poupon, grand nom de la course au large.

En 2011, Luc Alphand, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde de ski, se lançait avec Marc Thiercelin dans la Transat Jacques-Vabre. À l’époque, la trajectoire était rare. Aujourd’hui la frontière entre ces deux milieux se franchit de plus en plus.