Expérimenté depuis juin 2019 et généralisé depuis le 21 mai, ce crédit de 300 euros offert à tous les jeunes de 18 ans enregistre un fort succès. Un million de biens culturels ont déjà été réservés, dont une majorité écrasante de livres.

Rayons de la librairie Ici (Paris) © Radio France / Delphine Evenou

Derrière la caisse de la librairie "Ici", dans le IIe arrondissement de Paris, un placard est rempli des commandes effectuées en ligne avec le Pass Culture. Elles attendent d'être récupérées par leurs acquéreurs.

Depuis la généralisation de ce pass à toute la France, le 21 mai, l'application "Pass Culture" a été téléchargée plus d'un million de fois, et plus de 300 000 jeunes de 18 ans s'en sont servis (l'application compte plus de téléchargements car les acteurs du monde culturel s'en servent aussi pour mettre à disposition leur offre). Un million de réservations ont par ailleurs été faites. Et le livre y trouve une place de choix : 84%.

"Ils explorent des territoires, s'intéressent à leur avenir, s'interrogent sur le monde qui les entoure" (Anne-Laure Vial, cofondatrice de la librairie Ici, à Paris)

Le manga en tête des livres, mais les autres genres séduisent aussi

Dans le placard de la librairie Ici, on trouve le témoignage de la diversité des goûts et intérêts de ces jeunes : des mangas évidemment (ils représentent 71% des livres réservés), La Supplication de Svetlana Alexievitch, un très beau livre sur Van Gogh, un autre sur la pâtisserie, un ouvrage de Jean-Jacques Rousseau, etc. "Nous avons, chaque jour, des jeunes qui viennent chercher des livres commandés avec le Pass Culture", s'enthousiasme Anne-Laure Vial, cofondatrice de la librairie Ici. "C'est réjouissant car ce sont quasiment tous de nouveaux clients. Ils viennent chercher des mangas, mais aussi des livres pratiques d'économie, de sociologie, de sérigraphie, la série Les Nuls, et un peu de littérature. À nous de les fidéliser, de leur faire découvrir autre chose".

Faire venir les jeunes avec le pass culture, les convaincre de revenir sans

À Haguenau, ce pari est réussi. Le Bas-Rhin fait partie des quatorze départements qui testent depuis deux ans déjà ce dispositif (165 000 jeunes y ont utilisé le Pass Culture, en plus des 300 000 qui s'en sont servis depuis le 21 mai). Après des débuts un peu laborieux, le bilan est aujourd'hui positif, comme le confirme Jean-David Henninger, gérant de la librairie La Marge : "Le seul critère, c'est l'âge, 18 ans, et des personnes, qui ne seraient jamais venues, viennent car elles ne voulaient pas passer à côté de leur crédit. Elles sont un peu perdues au début, ça nous demande un travail de pédagogie, pour les faire revenir une fois que le Pass Culture sera dépensé. Mais on constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui venaient il y a deux ans avec le pass, et qui sont devenus des clients habituels". Et si le Pass Culture existe depuis 2019 dans le Bas-Rhin, le libraire note que depuis la généralisation à toute la France, de nouveaux jeunes arrivent dans sa boutique depuis, grâce à la communication.

"La première fois, ils ont envie de tout acheter, dans une frénésie assez réjouissante. Se rendre compte, à ce point, qu'il y a une véritable joie à acheter des bouquins, c'est génial." (Jean-David Henninger, librairie La Marge à Haguenau)

L'allègement des restrictions sanitaires pourrait changer la typologie des biens achetés

Si le livre représente une part écrasante du million de réservations de biens déjà effectuées avec le pass, cela devrait évoluer dans les prochaines semaines. Les acteurs culturels continuent de répertorier leur offre sur l'application. Certains ont tardé car des dates de concerts, représentations, étaient jusque là très incertaines. Les jauges limitent également cette offre. Mais dans un cinéma du nord parisien, où les places de cinéma ont été mises en ligne récemment, 180 jeunes se sont présentés dès la première semaine.

Dans le détail, la musique (festivals, concerts, disques, abonnement aux plateformes d'écoute) représente 5,6% des demandes, le cinéma 4% et l'audiovisuel (plateformes de SVOD, ainsi que concerts, visites et expositions en ligne) 3,5%.