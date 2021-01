La série Netflix "Lupin", avec Omar Sy, est devenue ce week-end la première série française à se hisser en tête des contenus les plus vus sur la plateforme aux États-Unis.

Omar Sy, premier rôle de la série "Lupin" sur Netflix © AFP / Christoph Soeder / DPA

C'est une première depuis les débuts de la plateforme de streaming Netflix : une série française s'est hissée au sommet du top 10 des contenus les plus regardés aux États-Unis. Ce week-end, la série "Lupin, dans l'ombre d'Arsène" figurait en tête du top 10 étasunien, mais aussi aux Pays-Bas et au Mexique – et évidemment en France.

Jusqu'à présent, aucune production française de la plateforme n'avait réussi cette performance – un succès aussi commercial que critique, la série ayant reçu 100% de critiques positives de la presse, selon le site spécialisé Rotten Tomatoes, et 82% de la part des spectateurs. Dans "Lupin", Omar Sy interprète non pas Arsène Lupin lui-même, mais un escroc qui s'inspire du célèbre gentleman cambrioleur.

Une réédition pour ressembler au livre de la série

Résultat : l'engouement pour le personnage d'Arsène Lupin se ressent dans les ventes de livres. Ce mercredi, les aventures du cambrioleur, écrites par Maurice Leblanc, figuraient en deuxième place du classement des meilleures ventes de livres sur Amazon, et en première place à la Fnac (juste derrière La Chronique des Bridgerton, qui a aussi inspiré une série Netflix).

Et il ne s'agit pas de n'importe quelle édition du roman : en partenariat avec Netflix, Hachette avait anticipé le coup et ressorti neuf nouvelles de Leblanc dans un format similaire à celui qu'Omar Sy possède dans la série. "Nous avons déjà dû relancer une réimpression qui atteint aujourd'hui 10 000 exemplaires", a détaillé au Parisien une responsable des éditions Hachette. Cette réédition est enrichie d'un cahier de photos extraites de la série.

En livres jeunesse, Le Livre de Poche publie des rééditions du recueil Gentleman Cambrioleur ainsi que de L'Aiguille Creuse, une autre aventure d'Arsène Lupin. En revanche, aucune plateforme de streaming n'a encore proposé de retrouver la série originale de l'ORTF, aux génériques cultes.