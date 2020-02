Les Oscars 2020 seront remis dans la nuit de dimanche à lundi, à partir de 2 heures, heure de Paris. Qui vote ? Comment ? Mais surtout, sur quels critères ? Sous couvert d'anonymat, plusieurs membres de l'Académie du cinéma ont fait des révélations à la presse américaine.

Comment votent les membres des Oscars ? © Academy des Oscars

Les membres de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, basée à Los Angeles, sont entre 8 000 et 9 000 à voter cette année pour les Oscars, les prix les plus prestigieux du cinéma au monde, remis dans la nuit de dimanche à lundi. Le résultat de ce vote, qui se fait par correspondance durant les semaines précédant la soirée, est le secret le mieux gardé d'Hollywood jusqu'au grand jour.

Pour pouvoir voter, il faut être membre de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, et être parrainé par deux membres de cette même Académie. Il faut être professionnel du cinéma (acteur.rice, coiffeur.euse, costumier.ière, monteur.euse, producteur.rice, réalisateur.rice, scénariste, etc.).

Environ 40% des nouveaux votants cette année viennent d'un pays autre que les États-Unis. Les Anglais sont les plus représentés (23%), suivis des Français (16% dont plusieurs femmes dont Mia Hansen-Love, Catherine Breillat, et Mélanie Laurent). Mais au-delà des chiffres, ce sont les critères de sélection qui intriguent.

Des critères de vote parfois surprenants

Une actrice membre de l'Académie a accordé une interview à l'hebdomadaire The Hollywood reporter, l'une des principales publications de l'industrie du cinéma américaine. Sous couvert d'anonymat, elle révèle catégorie par catégorie, non seulement pour qui elle a voté, mais surtout pourquoi. Et ses réponses, tantôt racistes, tantôt injustifiées, dévoilent surtout les dessous peu reluisants d'Hollywood.

Ainsi, Parasite, du sud-coréen Bong Joon-ho, est un excellent film selon elle.

"Mais je ne veux pas qu'un film étranger gagne dans la catégorie du meilleur film.

Au sujet des Filles du docteur March, réalisé par Greta Gerwig, elle déclare :

Je ne comprends pas pourquoi ils ont pris quatre actrices britanniques pour jouer des Américaines.

Alors que ce sont en fait deux Britanniques, une Australienne et une Américano-Irlandaise.

Pour l'Oscar du meilleur réalisateur, elle déclare :

Je veux que ce soit un Américain qui gagne.

Pour la récompense du meilleur acteur, elle élimine d'office Leonardo DiCaprio dans Once upon a time in Hollywood, de Quentin Tarantino, car "il a déjà gagné" (!)

Et pour la meilleure actrice, elle ne "votera pas pour Cynthia Erivo" dans Harriet car :

Je pense qu'ils auraient dû prendre une actrice américaine et non pas anglaise pour ce rôle .

Quant au meilleur documentaire, là aussi son patriotisme prend le dessus :

Je n'ai pas aimé American Factory. Lorsque le patron chinois dit "nous sommes meilleurs qu'eux" et qu'ils montrent les ouvriers américains comme des gros ploucs pleins de graisse, je me suis demandé pourquoi Obama avait associé son nom à ce film.

Le Los Angeles Times a recueilli lui aussi les témoignages anonymes de trois membres de l'Académie. Pour l'une d'entre eux, "aucun film cette année n'approche l'originalité et la bizarrerie de Parasite".

Les membres de l'Académie regardent-ils tous les films ? Probablement pas, selon Stephen King

Il n'existe aucun moyen aujourd'hui de vérifier que les 9 000 membres de l'Académie ont regardé tous les films en compétition. La question est donc de savoir s'ils ne se contentent pas de ne visionner que ceux qui les attirent le plus, délaissant les autres.

Le romancier Stephen King, membre lui-même de l'Académie des Oscars, doute que les membres de l'Académie voient tous les films de manière sérieuse. Dans une tribune publiée dans le Washington Post sur le manque de diversité aux Oscars, il écrit :

"Les électeurs doivent regarder tous les films. Cette année, il y en a environ 60. Il est impossible de vérifier, mais par exemple, combien de membres blancs de l'Académie ont vu Harriet (au sujet de la militante pour la cause des afro Américains Harriet Tubman, ndlr) ou The last black man in San Francisco (sur un jeune noir qui tente de récupérer sa maison d'enfance dans un quartier aujourd'hui gentrifié, ndlr) ? "

Si les membres blancs et plutôt âgés de l'Académie ont vraiment vu tous les films, ont-ils été émus par ce qu'ils ont vu ? Ont-ils compris certains d'entre eux ?

De son côté, l'actrice Carey Mulligan, elle aussi membre de l'Académie, a une suggestion :

On devrait être autorisé à voter uniquement si l'on peut prouver que l'on a vu tous les films envoyés par l'Académie. Les films laissés de côté sont incontestablement brillants.

Vous pouvez vous-même voter pour vos films et artistes préférés sur le compte Twitter de l'Académie des Oscars.

►CONSULTER la liste complète des catégories et des nommés aux oscars 2020 ici.