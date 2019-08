Avant les week-ends de forte circulation de l'été, les autorités appellent à la vigilance et au respect des règles du code de la route. Parmi les moyens de sensibilisation, la gendarmerie nationale poste sur son compte Twitter des exemples d'automobilistes qui ont été sanctionnés.

Vehicule de gendarmerie. (Illustration) © Radio France / Benjamin Fontaine

Ce week-end, l'état du trafic sur les routes est critique : selon Bison Futé, la journée de samedi est noire dans le sens des départs pour le quart sud-est du pays, rouge dans le reste du pays (et orange dans le sens des retours ou rouge pour le sud-est). À cette occasion, les autorités appellent, pour la sécurité de chacun, à respecter le code de la route.

Et sachez que si vous êtes parmi les plus mauvais élèves, il n'est pas impossible que la gendarmerie utilise votre cas pour dissuader les autres automobilistes de suivre votre exemple. Sur ses comptes Twitter et Facebook, la gendarmerie se distingue notamment de la police en postant régulièrement des "cartons rouges", accompagnés soit de publications des brigades départementales, soit d'articles de presse.

Insolites en série

Les histoires rapportées par les gendarmes sur ce compte flirtent souvent avec l'insolite, comme ce conducteur qui a "joué à Mario Kart" en envoyant sur les gendarmes qui patrouillaient des objets, et a été condamné à 18 mois de prison ferme et à l'annulation de son permis de conduire. Le community manager de la Gendarmerie s'autorise même à un jeu de mots, mixant "Mario" et "mariole".

Et certains de ces cartons rouges ont un côté insolite, qui ne doit pas vous faire oublier le bon sens. Ainsi, si vous avez gonflé votre bouée licorne et que celle-ci ne rentre pas dans votre automobile, pensez à la dégonfler. L'accrocher au-dessus de votre voiture n'est pas nécessairement une bonne idée... et peut vous valoir d'être "affiché" par la Gendarmerie ou l'un de ses comptes départementaux, comme ce fut le cas au début du mois pour cet automobiliste du Var.

Sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie partage souvent ce genre d'actualités, notamment en période estivale pour sensibiliser à une conduite responsable, où les #CartonRouge alternent régulièrement avec les #AffairesJudiciaires et les #BellesAffaires... qui sont en général plus belles pour les gendarmes que pour ceux qui se sont fait pincer.