Depuis quelques jours, la fatigue des internes confrontés à une surcharge de travail liée au Covid reçoit une attention particulière. Mais le phénomène d'épuisement, et parfois de harcèlement, dont ils sont victimes et qui pousse certains jusqu'au suicide, existe depuis bien longtemps.

Samedi 17 avril, un hommage silencieux aux internes qui ont mis fin à leurs jours a été rendu devant le ministère de la Santé, à Paris. © AFP / Benoît Durand / Hans Lucas

Il y a un suicide tous les 18 jours chez les internes, soit trois fois plus que dans la population générale, selon l'Intersyndicale nationale des internes (Isni) qui a organisé samedi 17 avril, devant le ministère de la Santé, un hommage silencieux aux disparus.

L'internat, troisième cycle des études de médecine, débute sept ans après le bac et dure de trois à six ans selon les spécialités. La France compte un peu plus de 30.000 internes travaillant au sein de ses hôpitaux. Ils représentent 40% du personnel médical des établissements publics de santé. Mais certains d'entre eux n'arrivent pas au bout de leur apprentissage. Depuis le début de l'année 2021, cinq internes se sont donné la mort.

Des journées interminables

En cause principalement, selon William Haynes, secrétaire général de l'Isni, "l'épuisement au travail" qui date de bien avant l'épidémie. Selon une enquête réalisée en 2017 à l'initiative de l'Isni, 23,7% des internes avaient eu des idées suicidaires, 28% avaient souffert de troubles dépressifs, 66% de troubles anxieux. À la permanence de l'Isni, "on reçoit au moins un interne avec des idées suicidaires par semaine", constate le secrétaire général.

"En ce moment, je tourne à 70-80 heures par semaine", décrit William Haynes, lui-même interne en neurochirurgie au CHU de Montpellier. "Le pire que j'ai fait, c'était du 120 heures." Et c'est sans compter le travail à domicile, nécessaire pour valider l'internat. Pourtant, légalement, le temps de travail hebdomadaire d'un interne est de 48 heures maximum. Selon l'Isni, plus de 70% des internes dépassent le maximum légal. C'est pourquoi le syndicat réclame un décompte des heures réalisées, via un système de pointage.

Beaucoup renoncent à poser des jours d'arrêt, parce qu'il y a "un gros sentiment de culpabilité vis-à-vis des autres internes du service, car les heures que vous ne faites pas sont redispatchées entre vos collègues", analyse William Haynes.

Une "anxiété permanente"

"La fatigue accumulée me rend ultra sensible et irritable au moindre événement", explique William Haynes. "Il m'arrive d'être désagréable, voire infect avec les gens. L'anxiété permanente fait qu'on se noie dans un verre d'eau au moindre accroc. Et _ça a des conséquences sur la qualité des soins_."

Les internes cumulent les heures de travail en journée et les gardes de 24 heures. © AFP / Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas

Dans son service, il prend "des décisions de vie ou de mort en pleine nuit, en n'ayant pas dormi depuis 23 heures et avec 80 heures de travail dans la semaine" derrière lui. "C'est une lutte avec soi-même", décrit l'interne. "Cette nuit par exemple, j'ai reçu un transfert à 3h30 du matin et j'ai vraiment hésité avant de me décider à aller voir le patient, en me demandant si ça ne pouvait pas attendre le matin."

D'autant plus que pendant cette épidémie, les internes apparaissent encore plus "indispensables" que d'habitude. Ils font des horaires à rallonge, payés "8,5 euros bruts de l'heure, moins que le smic horaire", calcule William Haynes, à partir de sa propre fiche de paye. "On est des médecins quand ça les arrange, mais on redevient de simples étudiants quand il s'agit de nous payer", résume-t-il. William Haynes précise que "la revendication autour du salaire" n'est pas leur priorité, car "ce n'est pas pour ça que les internes se jettent par la fenêtre".

Une vie personnelle entre parenthèses

Alexandre Brudon prend le temps de répondre "entre deux patients". À 25 ans, l'interne en pneumologie à l'hôpital Cochin, à Paris entame sa quatorzième journée de travail, sans interruption, de 8h30 à 20 heures. "J'en ai encore pour 10 jours", soupire le jeune homme qui a été contraint de délaisser sa vie personnelle.

"Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à me trancher les veines."

Les très rares occasions dont il pourrait profiter pour avoir une interaction sociale, il n'a plus la force d'y participer, "harassé" par ses journées, auxquelles s'ajoutent les gardes de 24 heures, mais aussi "les vacances reportées voire annulées". Il se lève le matin avec "la pression de servir le patient" et rentre le soir "en espérant que ça ira mieux demain", mais "il n'y a pas un jour où je ne pense pas à me trancher les veines", confie-t-il. "Usé", il a bien tenté de prendre rendez-vous avec un psychologue, mais il n'en a tout simplement "pas le temps".

"C'est l'usine"

Pas de temps non plus pour être accompagné dans son apprentissage. Malgré la qualité des équipements dans son hôpital, l'interne a la sensation que "c'est l'usine : on est obligé de faire les soins à la va-vite, face à des familles qui souffrent".

"Je suis étudiant en médecine, je suis là normalement pour apprendre aussi, mais il n'y a pas de temps pour l'apprentissage", déplore Alexandre Brudon. "Au-delà de la technique, il y a aussi l'apprentissage de la mort". Lors de la première vague, la confrontation avec la mort a été brutale et l'a plongé dans un certain "cynisme" : "On m'appelait 5 à 6 fois par nuit pour faire des certificats de décès."

Des internes poussés jusqu'au suicide

Florian, lui, n'est plus là pour parler de son épuisement au travail. Il a mis fin à ses jours à l'âge de 26 ans, le 28 février 2020. C'est sa mère, Bénédicte Rodaro, qui se bat désormais pour faire reconnaitre les "comportements inacceptables" subis par son fils au cours d'un de ses stages, dans un service d'un hôpital de Troyes. Des "humiliations, des vexations quasi quotidiennes" de la part du chef de service, que le jeune interne avait décrit dans des mails qu'il s'était envoyé à lui-même.

Depuis le début de l'année 2021, cinq internes se sont donné la mort. © AFP / Benoît Durand / Hans Lucas

"Le chef de service lui demandait, plusieurs fois par semaine, de répéter debout devant tout le monde une erreur qu'il avait faite en début de stage", relate Bénédicte Rodaro. "Il lui faisait des chantages aux congés, le menaçait de ne pas valider son stage, lui répétait qu'il n'était pas fait pour être médecin..." La mère a déposé plainte auprès du conseil de l'ordre des médecins contre le chef de service qui a "détruit psychologiquement" son fils, déjà "fragilisé par des journées de travail interminables".

Un phénomène de harcèlement moral

Pour Anne-Hélène Clair, la menace de non validation de stage a été mise à exécution. Elle a dû se réorienter complètement après trois années d'internat en neurochirurgie. Victime de harcèlement moral par des encadrants dans le service d'un hôpital de Saint-Etienne, elle avait dénoncé les faits au doyen de sa faculté, mais "ça s'est retourné contre moi", dit-elle.

"Tu te dépêches, tu vas le faire tout de suite !", "C’est quoi ce compte-rendu de merde ?", "T’es vraiment une bonne à rien"... Ces remarques résonnent encore dans l'esprit d'Anne-Hélène Clair. "Au bout de deux ans, j'ai fini par craquer", se souvient-elle. S'en suivent une mise en arrêt par la médecine du travail, des séances de psy, la prise d'anti-dépresseurs. "J'en faisais des cauchemars, j'étais en vigilance permanente", raconte-t-elle. Depuis, Anne-Hélène Clair a repris son internat en psychiatrie à Paris, mais ses trois premières années en neurochirurgie sont bel et bien perdues.

Les témoins partagent une même impression, celle d'une impunité des chefs de services et des encadrants lorsqu'ils sont maltraitants envers les internes. En ce sens, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale par le député Nicolas Dupont-Aignan. Elle prévoit des cellules d'alerte dans les hôpitaux, et la création d'un délit spécifique qui réprime les comportements humiliants, dégradants ou blessants du personnel encadrant.