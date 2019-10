Après Le Chien, la Nuit et le Couteau, accueilli la saison dernière au Monfort, le Munstrum Théâtre revient avec sa dernière création 40° sous zéro, l’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer + Les quatre jumelles .

40° sous zéro, l’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer + Les quatre jumelles © Maellis le Bricon

Monstrueuses, hilarantes et subversives, ces deux pièces au climat frigorifique mettent en scène les luttes fratricides de personnages cruels et extravagants en marge de la société et de l’espèce humaine. Ici, on change de sexe à gogo et on crève pour mieux ressusciter dans un ballet post-apocalyptique, trash et jubilatoire.

40° sous zéro, l’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer + Les quatre jumelles au Monfort théâtrepartagent la même ambiance carcérale suffocante qui empêche les personnages de quitter la scène ou du moins les y ramène implacablement.

40° sous zéro, l’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer + Les quatre jumelles / Darek Szuter

On y retrouve le thème de l’exil, cher à Copi, porté par des personnages en marge de l’espèce humaine. Ce sont des pièces d’affrontement : elles sont des cauchemars de conflits perpétuellement recommencés où le dominant et le dominé échangent sans cesse leurs rôles.

Ici, Copi nous parle de notre rapport conflictuel aux autres et à la réalité. Il remet en scène une galerie de personnages marginaux à la sexualité hors-norme, voire déviante.

40° sous zéro, l’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer + Les quatre jumelles / Darek Szuster

Le théâtre de Copi, toujours aussi déroutant, nous parle bien de nous, de notre rapport conflictuel au monde et à l’autre avec un sens aiguisé de la parodie et du comique. Dans une transe joyeuse et dévastatrice est célébré un théâtre de la catastrophe et de la cruauté, certes, mais un théâtre du rire et de la surprise avant tout !

►►► Distribution

texte Copi

mise en scène Louis Arene

avec Louis Arene, Sophie Botte, Delphine Cottu, Olivia Dalric, Alexandre Éthève, Lionel Lingelser, François Praud

conception Louis Arene, Lionel Lingelser

dramaturgie Kevin Keiss