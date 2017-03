Un spectacle d’une grande force où les danseurs s’abandonnent totalement à la spiritualité de John Coltrane.

A Love Supreme © Anne Van Aerschot

Dans le cadre du festival Séquence Danse Paris, avec une nouvelle distribution de jeunes danseurs, Anne Teresa De Keersmaeker et Salva Sanchis retravaillent A Love Supreme au théâtre de la Ville en l’étendant au format d’une soirée complète.

Résultat : un spectacle d’une grande force où les danseurs s’abandonnent totalement à la spiritualité coltranienne, composant avec lui un hymne à l’amour divin.

A Love Supreme de John Coltrane a été chorégraphié en 2005 pour quatre danseurs par Anne Teresa De Keersmaeker et Salva Sanchis. Dans cette suite instrumentale, l’un des plus purs chefs-d’œuvre du jazz du xxe siècle, vibre une tension toute particulière entre la complexité et l’épure.

Coltrane prend appui sur des structures de blues assez rudimentaires, dont il fait émerger des phrases musicales d’une haute liberté d’expression, mises à feu par une imagination sans limite.

La chorégraphie fait sienne cette contradiction et relève le défi d’un parfait entrelacement de l’improvisation et de l’organisation formelle.

►►► Distribution

chorégraphie Salva Sanchis, Anne Teresa De Keersmaeker

dansé par José Paulo dos Santos, Bilal El Had, Jason Respilieux, Thomas Vantuycom

version originale créée en 2005 avec Cynthia Loemij, Moya Michael, Salva Sanchis, Igor Shyshko

musique A Love Supreme, John Coltrane

enregistrement tenor saxophone, vocals: John Coltrane , piano : McCoy Tyner , bass : Jimmy Garrison , drums : Elvin Jones

, piano : , bass : , drums : Acknowledgement, Resolution, Pursuance & Psalm © Coltrane, J., © Jowcol Music, Inc. (Universal Music Publ. N.V.)

lumières Jan Versweyveld

réecriture lumières Anne Teresa De Keersmaeker, Luc Schaltin

costumes Anne-Catherine Kunz

direction des répétitions Salva Sanchis, Cynthia Loemij

coordination artistique et planning Anne Van Aerschot

directeur technique Joris Erven

chef costumière Heide Vanderieck

techniciens Wannes De Rydt, Clive Mitchell

production Rosas

coproduction De Munt/La Monnaie (Brussel/Bruxelles)

SourceThéâtre de la Ville