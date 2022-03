La Sydney Dance Company, forte de dix-sept danseurs de très haut niveau, est la plus grande compagnie contemporaine d’Australie, dirigée depuis douze ans par Rafael Bonachela.

La Sydney Dance Company au Théâtre National de la Danse – Chaillot vous fait vibrer ab [intra] (en latin « de l’intérieur »).

Le point de départ de la création est une série d’improvisations où j’ai demandé aux danseurs d’être ensemble dans l’instant, de ressentir et d’écouter, de suivre leurs intuitions et impulsions, puis de chercher à mettre par écrit ces instants. Ces phrases écrites ont servi de fil conducteur pour l’enchaînement des mouvements, la partition de danse, le transfert d’énergie de la pensée vers le corps.

Pour Rafael Bonachela, le chorégraphe directeur artistique de la Sydney Dance Company, la locution désigne avant tout le travail des danseurs qui consiste à projeter à l’extérieur, pour un public, ce qu’il ressent de l’intérieur. D’ailleurs, le spectacle semble commencer dans un studio avant d’exploser en duos, trios et ensembles d’une force peu commune.

Je conçois ab [intra] comme un transfert d’énergie entre l’intérieur et l’extérieur. Pour moi il s’agit davantage que l’expression externe de concepts internes ; dans ce monde de la danse, c’est une représentation de l’énergie, une énergie qui découle de l’interaction de ces deux facettes de nos mondes.

Les dix-sept danseurs mettent en valeur une gestuelle athlétique et charnelle, d’une précision redoutable. Fluidité et vélocité sont les maîtres mots de ce ballet dont le phrasé s’appuie sur de complexes entrelacs.

Pour moi ab [intra] est une création née de la dynamique de groupe des danseurs, de ce qu’ils donnent en studio et sur le plateau collectivement et individuellement. Je les remercie pour leur générosité et leurs efforts acharnés.