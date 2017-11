Adieu Ferdinand ! est une création 2017 avec deux soirées spectacles en alternance : La Baleine & Le Camp naturiste en première soirée et Le Casino de Namur en deuxième soirée.

Adieu Ferdinand Philippe Caubère © Gilles Vidal

Quoi ? Ferdinand Faure ? Des adieux ? Pour de vrai ?

"Il fallait bien que ça arrive… écrit Philippe Caubère. D’aucuns penseront : "Il était temps !" Voire : "C’est un peu tard…" Peu importe : c’est là." Ferdinand Faure tire sa révérence, raccroche les gants, rend son tablier.

Le spectacle Adieu Ferdinand ! au Théâtre de l'Athénée imaginé en trois contes se compose en deux soirées spectacles (première soirée La Baleine & Le Camp naturiste, deuxième soirée Le Casino de Namur).

Première soirée :

►►► La Baleine & Le Camp naturiste (Clémence)

La Baleine (ou Moby Dick) sera le récit burlesque de la première trahison sexuelle de Clémence par Ferdinand au Théâtre du Soleil, pendant la création de L'Âge d'or. Herman Melville et Oum Kalsoum en accompagneront les péripéties.

sera le récit burlesque de la première trahison sexuelle de Clémence par Ferdinand au Théâtre du Soleil, pendant la création de L'Âge d'or. Herman Melville et Oum Kalsoum en accompagneront les péripéties. Dans Le Camp naturiste, Clémence entraînera Ferdinand au camp de Montalivet dans l'idée de lui faire oublier le cauchemar de son divorce avec le Théâtre du Soleil, ainsi que celui de la création de Lorenzaccio au Palais des Papes en compagnie d'une troupe de Belges. Belges qui, hélas, occupent les deux tiers du camp ! Seuls Marcel Proust et un couple de Bordelais pervers tenteront d'en distraire nos deux "enfants du Soleil" ; ceux-ci -et ceci- en leur narrant avec enthousiasme les origines nazies de ce temple du naturisme…

Deuxième soirée :

►►► Le Casino de Namur (Bruno)

Le Casino de Namur fera se retrouver Bruno, pilier du Roman d'un Acteur, et Ferdinand, quelques temps plus tard, en plein marasme et hiver belges. De la voiture pourrie de Bruno, où se rejouera un dialogue historique du Roman sur les raisons mystérieuses de l'appétence des avocates pour la sodomie, jusqu'à ce casino qui fait le titre ; où les entraînera, dans l'ombre de Dostoïevski, la passion pour le jeu de la famille Pétrieux, gros cultivateurs de betteraves et parents de Jean-Marie, ami comédien de nos héros. Mieux que leur passion, ils leur communiqueront leurs vices : à Ferdinand, celui de gagner. Et à Bruno, celui de perdre.

Ces deux nouveaux spectacles, rigoureusement indépendants, ne prétendent pas être deux nouveaux "épisodes" d'un Roman bouclé depuis longtemps, mais seulement deux soirées de divertissement, un feu d'artifice, un bouquet final.

Un testament provisoire. Et jubilatoire !

Philippe Caubère

Trois contes en deux soirées 1ère soirée : La Baleine & Le Camp naturiste /// 2ème soirée : Le Casino de Namur écrits, mis en scène et joués par Philippe Caubère après avoir été improvisés 34 ans plus tôt devant Clémence Massart, Véronique Coquet et la caméra de Pascal Caubère 2 décembre 2017 > 14 janvier 2018

Adieu Ferdinand ! est dédié à Louis de Montauzan

