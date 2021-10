Un récit qui ausculte les mécanismes de la violence et de la radicalisation par Ivo Van Hove et l’Internationaal Theater Amsterdam

Servie par la troupe de l’Internationaal Theater of Amsterdam, l’une des plus inventives de la scène européenne, Age of Rage à la Grande Halle de la Villette est une histoire universelle et grandiose décryptant l’impact des radicalisations sur les sociétés.

Sang pour sang. Telle est la devise de la famille royale des Atrides, frappée de malédiction. Sacrifice, meurtre, parricide, infanticide, inceste et folie nourrissent une chaîne de violence dominée par la vengeance. La guerre de Troie, interminable et barbare, concentre l’implacable noirceur de cet héritage funeste.

En réunissant en un seul récit, Iphigénie, Les Troyennes, Hécube, Agamemnon, Électre et Oreste, le metteur en scène Ivo van Hove poursuit la mise en abyme des textes fondateurs dont il s’inspire, pour interroger la mécanique du pouvoir. Il façonne un récit originel de vengeance et de ses conséquences qui touchent et détruisent plusieurs générations successives et donne à voir le destin inéluctable de la société et des familles ravagées par les longues guerres.

Ivo van Hove cherche dans les œuvres classiques autant que dans les œuvres contemporaines ce qui parle à notre époque, ce qui peut répondre à nos questionnements immédiats ou intemporels.

Ivo van Hove débute sa carrière de metteur en scène en 1981 avec des productions personnelles. Il devient ensuite directeur artistique de diverses institutions parmi lesquelles le Zuidelijk Toneel. De 1997 à 2004, il dirige le Holland Festival et depuis 2001, le Toneelgroep Amsterdam, devenu en 2018 l’Internationaal Theater Amsterdam.

►►► Distribution

Direction Ivo van Hove

Scénographie et lumière Jan Versweyveld

Adaptation Koen Tachelet, Ivo van Hove

Dramaturgie Koen Tachelet

Costumes An d’Huys

Composition Eric Sleichim

Musique Bl!ndman Drums

Chorégraphie Wim Vandekeybus

