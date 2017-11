Sketchs, puzzle hilarant de figures humaines, galerie éclatée de portraits nourris à ses trente ans de carrière.

Pierre Palmade Aimez-moi © crédit illustration Stéphane Trapier

Palmade ! Aux sources ! Sketchs, saynètes, puzzle hilarant de figures humaines, galerie éclatée de portraits nourris à ses trente ans de carrière, Pierre Palmade revient, en Buster Keaton de la parole, au Théâtre du Rond-Point.

Il a tout fait, Pierre Palmade. Même un album de chansons interdites aux moins de trente ans. Et de la télévision, de la scène, du théâtre de boulevard, de grand standing, du cabaret, du cinéma et des shows à plusieurs.

Il débutait à vingt ans dans La Classe avec Fabrice et toute la bande. Il a détrôné toutes les valeurs sûres du one-man-show avec huit spectacles solos, en complicité avec Sylvie Joly, Muriel Robin ou Michèle Laroque. Il a composé une Pièce montée pour Jacqueline Maillan et cousu un rôle de père pour Pierre Richard. Il a envoyé Line Renaud jouer les Fugueuses. Il a fondé sa troupe, famille choisie rien qu’à lui, comédiens et comiques réunis dans des pièces taillées sur mesure, Le Fils du comique et compagnie.

Il a eu plusieurs vies, autant de grands écarts. Mais il revient aujourd’hui à la source de son art, à son amour de la scène en solitaire, à ses figures d’ébahis, de naïfs magnifiques ou de patriarches à mauvaise foi bétonnée.

Il repart à l’aventure d’un tout nouveau spectacle et revient, égal à lui-même, mais grandi, toujours ahuri devant les folies des hommes, leur football, leur pouvoir, leurs scrabbles.

Avec ses hanches qui se cassent, ses coups d’épaule, sa tête d’enfant, moineau tombé de haut, il reste abasourdi face aux absurdités de la vie. Il accumule catastrophes et rires en cascade.

Pierre Notte / Source Théâtre du Rond-Point

J’aime bien tester les limites de la franchise... Les gens qui, sous prétexte de dire la vérité, d’être francs, pensent qu’on va tout leur pardonner… Il y a trois ou quatre personnages comme ça dans le spectacle. Sinon, les sujets sont très différents…

Pierre Palmade

►►► Distribution

Un spectacle de et avec : Pierre Palmade Mise en scène : Benjamin Guillard Scénographie : Jean Haas Lumière : Olivier Oudiou Son : Sébastien Trouvé Assistanat à la mise en scène : Héloïse Godet Régie générale : Cyril Sanz