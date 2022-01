Un concert théâtral réunissant six comédiennes chanteuses et trois musiciens, autour de la poésie de Federico García Lorca et sur la musique de Pascal Sangla... En avant !

Andando © Jean Louis Fernandez

Des comédiennes chanteuses et des musiciens, la poésie de Federico García Lorca et la musique de Pascal Sangla, c'est la pièce Andando Lorca 1936 au Théâtre des Bouffes du Nord sous la direction de Daniel San Pedro.

La musique – si importante pour Lorca qui faillit devenir pianiste concertiste et était passionné de musique populaire, de flamenco et de gospel – est ce qui permet l’accès le plus direct à sa poésie et à son univers, que l’on soit néophyte ou spectateur averti.

À travers six figures féminines, toutes issues de l’œuvre de Lorca, c’est Federico lui-même qui se raconte. En filigrane, on découvre l’Espagne de l’été 1936, déchirée entre modernité et liberté d’une part, et traditions et conservatisme de l’autre. Cet été-là, cette Espagne bascule dans la guerre civile.

Andando / Jean Louis Fernandez

J’aimerais entendre en ce moment le bruit de chaîne de tous les navires qui lèvent l’ancre sur toutes les mers.

Federico García Lorca

Andando / Jean Louis Fernandez

Les poèmes de Lorca, ses textes en prose, sa correspondance ne cessent de questionner ces idées de résistance et de liberté. Il ne s’agit pas d’écrire une pièce que Lorca n’aurait pas écrite. Il s’agit de faire entendre la voix du poète libertaire et amoureux. Parce que peu d’auteurs de théâtre ont autant écrit pour les femmes que Lorca, j’ai souhaité réunir, comme dans Bernarda Alba, une distribution exclusivement féminine. Pour ces six femmes, la porte de la cage s’ouvre enfin... Mais elle s’ouvre au moment où résonne déjà le bruit des armes de la guerre civile...

Daniel San Pedro

Andando / Jean Louis Fernandez

►►► Distribution

Textes Federico García Lorca

Mise en scène, adaptation et traduction Daniel San Pedro

Composition et direction musicale Pascal Sangla

Chorégraphie Ruben Molina

Scénographie Aurélie Maestre

Costumes Caroline de Vivaise

Lumières Alban Sauve

Création sonore Jean-Luc Ristord

Maquillages et coiffures David Carvalho Nunes

Assistant à la mise en scène Guillaume Ravoire

Assistante à la scénographie Clara Cohen

Assistante costumes Magdalena Calloc’h

Avec Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Camélia Jordana, Estelle Meyer, Johanan Nizard

Et les musiciens Liv Heym Violon (solo improvisé) Pascal Sangla, Donia Berriri Piano (en alternance) M’hamed el Menjra Guitare, luth (solo improvisé), percussions, contrebasse