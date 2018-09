Après la répétition, les langues se délient...

Après la répetition - tgSTAN - au Théâtre de la Bastille © Dylan Piaser

Après dix-sept ans de fidélité avec le Théâtre de la Bastille, tg STAN revient avec trois propositions explorant l'enchevêtrement de l'acte créatif et de l'intime : Infidèles, Atelier et Après la répétition.

Dans ce huis clos fascinant aux dialogues ciselés, le spectateur assiste à la conversation complice, parfois conflictuelle, souvent ambiguë, entre Henrik Vogler, un célèbre metteur en scène, et Anna, sa jeune comédienne fétiche qui joue l'un des premiers rôles dans sa nouvelle pièce, Le Songe d'August Strindberg. Cette pièce, Vogler l'a déjà montée autrefois... mais avec Rakel Egerman, la mère d'Anna, qui jouait alors le même rôle que sa fille aujourd'hui. Cette femme décédée, il l'a aimée. C'était il y a vingt-trois ans, l'âge d'Anna.

Après la répétition - tg Stan / Dylan Piaser

Reprenant le scénario du téléfilm de Bergman sorti en 1984, Frank Vercruyssen s'empare de cette histoire pleine d'humanité, à la fois drôle et cruelle, et invite la comédienne Georgia Scalliet, sociétaire de la Comédie-Française, à le rejoindre pour ce face-à-face inattendu, passionné et passionnant.

Maxime Bodin

►►► Distribution

D'après Après la répétition d' Ingmar Bergman

d' De et avec Georgia Scalliet de la Comédie-Française et Frank Vercruyssen

de la Comédie-Française et Frank Vercruyssen Avec la collaboration de Alma Palacios, Ruth Vega Fernandez et Thomas Walgrave

et Costumes An D'Huys

Technique tg STAN

Production tg STAN

Coproduction théâtre Garonne Scène européenne – Toulouse

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communauté flamande

Spectacle présenté en co-réalisation avec le Festival d'Automne à Paris