France Inter, La Bande Spectacle et Auguri Lettra présentent un spectacle unique et caritatif au profit de Bibliothèques Sans Frontières, présenté par Augustin Trapenard

Au bonheur des lettres © La Bande Spectacle

Inspiré des soirées caritatives anglaises Letters live, véritable institution outre-manche, le concept du spectacle arrive pour la première fois en France avec Au bonheur des lettres.

Depuis 2014, Benedict Cumberbatch, Nick Cave ou encore Jude Law ont lu ces lettres dans des lieux et festivals prestigieux et atypiques : le Hay Festival, le Edinburgh International Festival, le Wilderness Festival ou le Royal Albert Hall mais aussi la jungle de Calais ou la prison de Brixton.

Lundi 28 mars 2022, Au bonheur des lettres propose ainsi de réunir Bertrand Belin, Zabou Breitman, Vincent Dedienne, Helena Noguerra, la danseuse étoile Dorothée Gilbert et encore d’autres invités, sur la scène du Théâtre de la Porte Saint Martin pour partager la lecture des plus belles correspondances littéraires écrites par des personnalités du monde littéraire, musical ou historique telles que Marcel Proust, Erik Satie, Victor Hugo, Virginia Woolf, Frida Kahlo, Mozart ou Simone de Beauvoir.

Leurs missives, qui disent tour à tour la passion de la musique, les relations chahutées entre parents et enfants, l'horreur de la guerre et les cœurs qui battent la chamade, vous transporteront.

Les bénéfices de cette soirée exceptionnelle seront reversés à l’association Bibliothèques Sans Frontières, qui se bat, depuis 2007, pour l’accès à la culture et l’alphabétisation.

En 2018, Augustin Trapenard est devenu le premier parrain de Bibliothèques Sans Frontières :

« Chaque jour, sur un plateau de télévision ou dans mon studio de radio, je ne cesse de dire que la culture peut sauver le monde. C’est une chose de le dire, c’en est une autre de le voir et d’en témoigner.

Comme parrain de BSF, je peux maintenant en témoigner avec les mots de celles et ceux que j’ai rencontrés partout dans le monde. Les mots d’Akter, un jeune réfugié rohingya qui écrit des poèmes dans notre bibliothèque du camp de Kutupalong au Bangladesh. Ceux d’Andrea qui travaille dans l’une de nos bibliothèques de la paix en Colombie et encourage le dialogue entre les anciens combattants FARC et les villageois. Enfin, les mots de Bernadette qui vit dans la rue à seulement douze ans, au Burundi, et qui vient chaque jour travailler ses mathématiques dans notre bibliothèque de Buterere.

M’engager auprès de Bibliothèques Sans Frontières est une grande fierté. Cela a changé ma vie. »

Réservations ici !

►►► Distribution