Comment aborder au théâtre le phénomène de la lacune ? Aucune idée, répond Christoph Marthaler. Son nouveau spectacle est une promesse de loufoquerie et de régal musical !

Aucune idée © Julie Masson

Les admirateurs de Christoph Marthaler auront sans doute repéré, dans sa bande, le grand et sec, qui souvent fait le majordome, le maître de cérémonie ou guide loufoque. Un impassible qui n’en pense pas moins avec son élégance toute théâtrale…

Graham F. Valentine, acteur d’origine écossaise, allié depuis ses débuts dans les années 1970 des aventures extraordinaires signées Marthaler. Cet "intranquille" d’origine zurichoise s’y entend pour faire chanter en chœur des créatures désemparées, dans des lieux collectifs sans âme.

L'esthétique singulière de Christoph Marthaler, ancrée dans des décors du quotidien telles des salles d’attente, des cafés ou des pharmacies, bouscule les formes de représentations. Maître de la lenteur, de l’ironie et du décalage, il a inventé une poésie scénique faite de paroles, de chants et de musique.

Aucune idée / Julie Masson

Aucune idée / Julie Masson

Dans ce solo Aucune idée aux Abbesses qui lui est dédié, Graham F. Valentine s’engage dans une exploration insolite et décalée consacrée à la lacune avec ses symptômes et ses variantes, dans toutes les langues et les registres, avec la complicité du violoncelliste Martin Zeller.

Parmi les synonymes de « lacune » : manque, omission, trou de mémoire…

Cela devrait être là. C’est sûr. Mais bizarrement ça n’y est pas. S’agit-il d’un mot, d’une information, d’un détail essentiel, autre chose, n’importe quoi ? Allez savoir ! Cela peut prendre à vrai dire toutes sortes de formes. Parfois ça laisse sans voix. Imaginez un acteur qui aurait oublié son texte, par exemple. Ou un conférencier qui soudain perd le fil de son propos… La lacune tend à se nicher partout. Souvent, d’ailleurs, on ne la voit même pas.

Aucune idée / Julie Masson

D’où ce constat de Christoph Marthaler : phénomène aussi récurrent qu’abondamment répandu, la lacune ne se laisse pas toujours facilement appréhender, il convient donc de l’aborder avec doigté. Ce à quoi il s’emploie dans cette nouvelle création.

Avec son complice de longue date, Graham Valentine, ils s’interrogent sur les origines de la lacune, se demandent si elle survient plutôt isolément ou en nombre, examinent son caractère héréditaire. Tout cela dans toutes les langues et tous les registres. Et en musique, bien sûr, interprétée par le musicien zurichois, joueur de viole de gambe et violoncelliste baroque Martin Zeller.

