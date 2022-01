Une œuvre post Covid en réaction au chaos mondial actuel

Rambert dancer Adél Bálint in Wim Vanderkeybus' Draw From Within © Camilla Greenwell

Créé en 2020 par la prestigieuse Rambert Dance Company sous la forme d’un film performance, Draw from Within a été adapté à la scène dans le cadre des saisons du Théâtre du Châtelet et du Théâtre de la Ville hors les murs.

La pièce convoque des univers qui tirent vers le rêve ou le cauchemar, parfois légers ou drôles, mais toujours poignants. Le chorégraphe Wim Vandekeybus et les danseurs de la compagnie londonienne proposent une réflexion saisissante sur une époque en mal de liens entre les gens et en quête de voie à suivre.

Le vertige d’un monde bouleversé, mis en images avec l’ingéniosité visuelle d’un chorégraphe-cinéaste au sommet de son art.

Figure incontournable de la Movida bruxelloise, Wim Vandekeybus est célèbre pour sa danse qu’il a toujours su marier à des éléments théâtraux et cinématographiques. Invité à travailler avec le Ballet Rambert de Londres, régulièrement présente au Théâtre de la Ville, il crée une fresque kaléidoscopique qui traduit en images le vertige que chacun ressent, avec plus ou moins d’intensité, dans un monde bouleversé par la pandémie.

Rambert dancers Conor Kerrigan and Max Day in Wim Vandekeybus' Draw From Within / Camilla Greenwell

Entre naissance et mort, violence et frénésie médiatique, fêtes et affrontements, Draw from within est un torrent d’images surréelles et cauchemardesques, tel un rêve post-apocalyptique. « Mais il y a de la lumière dans l’obscurité », insiste Wim Vandekeybus. Ce feu se nourrit d’humour et de l’énergie vitale des danseurs du Ballet Rambert, reçue directement sous la peau. Après les spectres du cataclysme, la libération…

Rambert dancers in Wim Vanderkeybus' Draw From Within / Camilla Greenwell

On retrouve ici certaines de mes obsessions – le feu, le sang, la fumée, les questions sur l’existence – et même quelques motifs de mes œuvres précédentes, mais entourés de nouveaux tableaux et abordés d’une manière plus libre.

Wim Vandekeybus, propos recueillis par Thomas Hahn

Simone Damberg Würtz and Liam Francis in Wim Vandekeybus' Draw from Within on stage / Camilla Greenwell

►►► Distribution