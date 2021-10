Faut-il aller voir la pièce "Maman" qui offre à la chanteuse et actrice son premier rôle au théâtre ? Les critiques du "Masque et la Plume" ne sont pas d'accord.

Détail de l'affiche de "Maman" de Samuel Benchetrit avec Eric Elmosnino et Vanessa Paradis © Théâtre Edouard VII

La présentation par Jérôme Garcin

Tout commence la nuit dans une ville (le texte paraît chez Grasset si on ne va pas voir la pièce), Jeanne est emmitouflée dans un manteau de fourrure. Elle attend un taxi. Jeanne est jouée par Vanessa Paradis. Un jeune homme (Félix Moati) passe et repasse devant et finit par l'accoster, croyant avoir affaire à une prostituée. Jeanne, dont le mari depuis vingt-cinq ans est Bernard (Eric Elmosnino), va prendre le jeune homme sous son aile… Alors qu'est-ce que ça vaut ?

Armelle Héliot : "Samuel Benchetrit voit la noirceur du monde , mais il a une fantaisie de gamin"

"J'ai beaucoup aimé ce spectacle même s'il n'a rien à voir avec La grandeur des démons. Mais c'est une charmante comédie et un conte de fées en même temps. Maman est une pièce sur le désir d'enfant. C'est écrit avec le style très particulier de Samuel Benchetrit, quelqu'un, que j'aime beaucoup depuis ses débuts, depuis Comédie sur un quai de gare.

Depuis Les contes de l'asphalte qu'il a écrit et traduit au cinéma, il a une fantaisie à lui.

Il voit la noirceur du monde et en même temps, il a une fantaisie de gamin.

Pour cette pièce, il a réuni quatre comédiens remarquables. Même si jouer au théâtre est difficile, Vanessa Paradis a réussi à trouver une espèce de gravité dans son timbre qui n'a rien à voir avec l'acidulé de sa voix de chansons ou de cinéma. Elle est tout à fait convaincante.

Elmosnino est un grand acteur, qui fait son miel de cette fantaisie. Gabor Rassov joue un petit personnage de passage. Félix Moati qu'on aime au cinéma se révèle au théâtre. C'est quelqu'un de très intelligent et de remarquable. Et là, il est formidable."

Fabienne Pascaud : "Vanessa a une grâce infinie"

Fabienne Pascaud : "Maman est sur la crête. Le texte ne dit pas grand-chose. La pièce parle du désir d'enfant d'une femme de 50 ans, qui n'a pas pu en avoir. Tout à coup dans la rue, elle se prend de passion pour un jeune homme qui passe, qu'elle va vouloir adopter. C'est quand même assez étonnant. Et tenu.

J'ai été séduite absolument du début à la fin, par la grâce infinie de Vanessa Paradis que je ne soupçonnais pas pouvoir dégager autant de délicatesse

Elles sont rares, les comédiennes entre Danielle Darrieux et Jeanne Moreau.

Il y a une scène où, dans son manteau de fourrure, elle tend les bras à l'enfant possible. Rester sur scène dans une position totalement ridicule pourrait être absurde, mais elle arrive à être bouleversante. Et Vanessa Paradis est très fine. Elle dégage une féminité assumée, contente d'elle-même, mais pas victimaire… C'est magnifique."

Jacques Nerson : "Bien que le spectacle soit court, ça finit par paraître long"

Vous vous contentez de peu. Ce texte est à peu près nul. Il n'y a aucun style et c'est écrit avec une platitude totale. Il ne se passe bien. Et il y a une situation par acte. Bien que le spectacle soit court, ça finit par paraître long.

N'importe quelle série télévisée de bas de gamme a mille fois plus d'idées que dans cette pièce !

C'est d'une platitude ! Sans parler du jeu d'acteur. Vanessa Paradis est d'une banalité absolue, car elle est probablement mal dirigée. Je suis désolé, Félix Moati, que j'aime beaucoup au cinéma est décevant. Je ne trouve pas formidable non plus Elmosnino, que pourtant j'adore, qui est un très grand acteur. Il fait là quelque chose qu'on lui a déjà vu faire cent fois. Il ne prend aucun risque, c'est le service minimum. Non, Maman n'est pas du tout intéressant.

