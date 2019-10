Emouvante et drôlissime traversée des apparences où sensibilité et humour s’avèrent un merveilleux élixir pour transcender la mélancolie

Christoph Marthaler : Bekannte Gefühle Gemischte Gesichter © Walter Mair

Conçue en 2016 à l’occasion du départ de Frank Castorf après plus de vingt ans à la direction de la Volksbühne à Berlin (mythique « théâtre du peuple » de l’ex-Berlin-est), cette création de Christoph Marthaler, Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter, se présente comme une méditation sur le temps qui s’écoule et nous transforme inexorablement, sur la scène de la Villette.

« Je ne peins pas l’être, je peins le passage », écrivait Montaigne. Cela pourrait être la devise de ce Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter (« Sentiments connus, visages mitigés ») où les comédiens, tout juste sortis d’énormes caisses en bois, apparaissent comme des œuvres d’art quittant un entrepôt où elles auraient été remisées pendant plusieurs années. Rien d’étonnant, donc, si le décor, signé Anna Viebrock, reconstitue l’espace d’un musée.

Christoph Marthaler : Bekannte Gefühle Gemischte Gesichter / Walter Mair

Comme toujours dans les spectacles de Christoph Marthaler, ses acteurs et ses actrices, complices de longue date, ont une touche suavement rétro – quelque part entre les années 1950 et 1970. Avec une notable différence : cette fois le décalage temporel est au cœur même du propos puisque le spectacle interroge la façon dont le temps a modifié ces personnages. Que reste-t-il d’eux après toutes ces années ? Sont-ils encore eux-mêmes ? Sont-ils des pièces de musée ? Sont-ils des revenants ? À toutes ces questions, ils tentent de répondre à leur manière en mots et surtout en musique.

De Mozart à Boby Lapointe en passant par Verdi, Haendel, Schubert ou Schoenberg, ils se livrent à une émouvante et drôlissime traversée des apparences où sensibilité et humour s’avèrent un merveilleux élixir pour transcender la mélancolie.

Christoph Marthaler : Bekannte Gefühle Gemischte Gesichter / Walter Mair

Sources Festival d’Automne à Paris

►►► Distribution

Mise en scène, Christoph Marthaler

Avec Hildegard Alex, Tora Augestad, Marc Bodnar, Magne Håvard Brekke, Raphael Clamer, Bendix Dethleffsen, Altea Garrido, Olivia Grigolli, Ueli Jäggi, Jürg Kienberger, Lilith Stangenberg, Ulrich Voss, Nikola Weisse

Dramaturgie, Malte Ubenauf, Stefanie Carp

Musique, Tora Augestad, Bendix Dethleffsen, Jürg Kienberger

Son, Klaus Dobbrick

Lumières, Johannes Zotz

Décor et costumes, Anna Viebrock

Une production de la Volksbühne Berlin avec l’amical soutien de Ruhrtriennale – Festival der Künste // Coréalisation La Villette – Grande Halle (Paris) ; Festival d’Automne à Paris // Spectacle créé le 21 septembre 2016 à la Volksbühne Berlin

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris