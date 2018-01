D’ici repartira un nouvel élan...

Bestie di scena © Théâtre du Rond-Point

Quatorze comédiens, comédiennes, danseurs et danseuses sur le plateau du Théâtre du Rond-Point dans Bestie di Scena : Emma Dante les expose, les exhibe, jusqu’à trouver la vérité de l’être. Corps déshabillés, perdus dans l’espace, en mouvement, ils dansent en sous-vêtements ou nus, sans artifice, sans théâtre.

L’artiste italienne donne à voir la force vive de ses interprètes, devenus créateurs, objets des regards, sujets uniques de l’expérience.

Bestie di Scena / Masiar Pasquali

Et ils jouent, exultent, reviennent à l’enfance.

Ils créent un théâtre de la bestialité, radicale pureté et beauté du geste. Ils font jaillir la réalité de l’être qui joue.

Présente cet été au Festival d’Avignon, la dernière création d’Emma Dante poursuit une œuvre spectaculaire, peuplée d’instants de grâce et d’images chocs. Actrice, réalisatrice, metteuse en scène et auteure fidèle au Rond-Point, elle y a présenté Mpalermu ; Mishelle di Sant’Oliva ; Le pulle ; Vita mia ; Trilogia degli occhiali et Le sorelle Macaluso, événement de la saison 2014-2015.

Bestie di scena / Masiar Pasquali

Figure importante de la scène internationale, Emma Dante fonde à Palerme en 1999 sa compagnie Sud Costa Occidentale et transporte dès lors, sur les plateaux des mondes habités de cauchemars et de créatures tendres, spectacles-manifestes récompensés par des prix internationaux lors de festivals de théâtre européens. Elle revient aujourd’hui à la source de son art. Elle puise l’essence même du travail de l’artiste : la puissance de l’acteur, la vie monstre de la bête de scène.

Pierre Notte

Bestie di scena / Masiar Pasquali

►►► Distribution

Un spectacle de : Emma Dante

Avec : Elena Borgogni, Sandro Maria Campagna, Viola Carinci, Italia Carroccio, Davide Celona, Sabino Civilleri, Roberto Galbo, Carmine Maringola, Ivano Picciallo, Leonarda Saffi, Daniele Savarino, Stéphanie Taillandier, Emilia Verginelli, Marta Zollet

Et avec : Daniela Macaluso, Gabriele Gugliara

Décors : Emma Dante Lumières : Cristian Zucaro Directeur de plateau : Gabriele Gugliara Assistanat à la production : Daniela Gusmano Coordination et diffusion : Aldo Miguel Grompone