Un voyage à travers toutes les œuvres de l'artiste pour en cueillir les sujets les plus marquants !

Bled runner de Fellag © Stéphane Trapied

Pour sa nouvelle création Bled Runner au Théâtre du Rond-Point, Fellag puise dans la matière de tous les spectacles qu’il a écrits depuis vingt ans : Djurdjurassique Bled, Un bateau pour l’Australie, Le Dernier Chameau, Tous les Algériens sont des mécaniciens et Petits chocs des civilisations pièce qu’il est venu jouer en 2012 sur la scène du Rond-Point.

Bled Runner Fellag © Charlotte Spillmaecker

Plus qu’un best of, Fellag réinvente ses œuvres avec son regard d’aujourd’hui.

Dans Bled Runner, Fellag aborde les thèmes qui lui sont chers. De façon décomplexée, avec beaucoup d’humour et de tendresse, il parle des sujets sensibles qui nourrissent les relations entre les sociétés françaises et algériennes. Sa complice Marianne Épin met en scène cette rétrospective.

Fellag Bled Runner © Christophe Vootz

►►► Distribution

Un spectacle de et avec Fellag

Mise en scène Marianne Epin

Choix des textes en complicité avec Marianne Epin et Ahmed Madani

et Lumières Pascal Nöel

Son Christophe Sechet

Vidéo Quentin Vigier

Dessin à la plume et aquarelle Slimane

Régie Frédéric Warnant et Manu Laborde

et Costumes Eymeric François