A La Villette dans le cadre de la programmation Hors les murs du Théâtre de la Ville

Fiction documentaire, littérature, théâtre, cinéma ou performance, Mohamed El Khatib mène depuis quelques années une aventure multiforme aux confins de l’art de la scène et des arts plastiques.

Ridicules, poussiéreux, inutiles, laids, surannés ? Et si, par surprise, au travers de leurs paillettes virevoltantes, ces « gadgets » souvent perçus comme un comble du mauvais goût dévoilaient des personnes, des aventures, des univers ?

Passant du théâtre documentaire au théâtre anatomique, l’historien Patrick Boucheron et l’auteur-metteur en scène Mohamed El Khatib se livrent à une auscultation minutieuse de la boule à neige. Cet objet modeste, qui pose avec éminence la question du kitsch, dévoile ici une myriade de récits qui appellent des interrogations plus universelles.

Avec tendresse et méticulosité, les performeurs entreprennent de faire parler ces petits globes, qu’eux-mêmes ont recueillis un peu partout auprès de leurs collectionneurs, pour nous révéler une histoire naturelle de ces mondes que l’on met sous cloche.

Car la boule à neige est avant tout un théâtre, un théâtre miniature qui tient dans la main et regorge d’histoires, mais devient aussi, à l’aune de ce qui nous advient aujourd’hui à l’échelle du monde entier, la métaphore d’une histoire de villes sous cloche, d’urbanité qui ne vit plus, de boules divinatoires, d’urnes funéraires, une manière de faire pleuvoir des cendres sur des ruines.

Il est question d’une histoire de ronds-points. La France investissait alors les ronds-points, en particulier les Gilets jaunes. Quelque chose tournait en rond et les ronds-points ont été mis sous cloche. C’est l’une des origines. La deuxième origine a à voir avec l’histoire de l’art et la capacité d’un objet kitsch à devenir objet d’art par je ne sais quel sacrement institutionnel, tandis que Patrick Boucheron a vu dans Stadium, plus précisément dans une vidéo de Mémé Yvette, la doyenne des supporters du RC Lens, la présence d’une boule à neige à l’arrière-plan comme summum d’appartenance aux classes populaires. Il y va de ce constat que la boule à neige, c’est du théâtre, certes le plus petit théâtre du monde, mais dans lequel se rejoue une perpétuelle scène primitive… J’y vois une formidable machine à histoires.